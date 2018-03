Österliche Cupcakes mit Aprikosencreme

Anzeige

Ich hoffe, ihr verbringt gerade ein schönes Osterwochenende. Wir treffen uns an Feiertagen immer bei meinen Eltern und verbringen den Tag miteinander. Ich bin dann meistens für das Dessert zuständig. Diesmal gibt es Karotten-Cupcakes mit Aprikosentopping. Das Rezept könnt ihr natürlich auch noch nach Ostern backen.

Zunächst den Ofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Für den Teig 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Mandeln, eine Prise Salz und zweieinhalb Teelöffel Backpulver in eine Schüssel sieben.

Bloggerin Lulu Hallo ihr Lieben, ich bin Lulu , 31 Jahre alt, eine Vollblut-Italienerin, die in Ludwigshafen lebt.

, 31 Jahre alt, eine Vollblut-Italienerin, die in lebt. Eigentlich bin ich Kauffrau für Bürokommunikation. Im Büro habe ich mich aber immer gelangweilt. Als ich das Backen für mich entdeckt hatte,wusste ich: DAS ist es!

für mich entdeckt hatte,wusste ich: Beim Backen kann ich kreativ sein und anderen eine Freude machen. Ich bringe mir alles selbst bei und benutze nur hochwertige Zutaten .

und anderen eine Freude machen. Ich bringe mir alles selbst bei und benutze nur . Ich bin der Überzeugung, dass ich in meinem früheren Leben eine Pâtisserie in Paris betrieben habe.

betrieben habe. Auf meinem Blog zeige ich, wie meine Backwaren entstehen.

Auf meinem Blog zeige ich, wie meine Backwaren entstehen.

80 Gramm sehr weiche Butter und 180 Gramm Zucker mit der Küchenmaschine in einer zweiten Schüssel schaumig rühren und nach und nach zwei Eier dazugeben. Wenn die Eier in der Masse eingearbeitet sind, 150 Gramm geriebene Möhren hinzufügen. Danach Mehl/Backpulvermix abwechselnd mit 240 Milliliter Milch dazugeben und das Ganze zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in die Muffinförmchen geben und etwa 20 Minuten im Ofen backen. Cupcakes abkühlen lassen.