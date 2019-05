Alufolie beim Grillen tabu

Das Einwickeln von Grillgut, Schafskäse oder Halloumi in Alufolie oder die Verwendung von Grillschalen aus Aluminium sollten Grillfreunde vermeiden. Das Aluminium kann sich durch Säure und Salz lösen und in die Lebensmittel übergehen, warnt die Verbraucherzentrale Hessen. Besser sei es Grillschalen aus Edelstahl oder Emaille zu nutzen, die zudem wiederverwendbar seien.

Was auch nicht auf den Grill gehört, sind gepökelte Fleischerzeugnisse, wie Kassler oder Bockwurst. Bei hohen Temperaturen können aus dem Nitritpökelsalz und Fleischeiweiß krebserregende Nitrosamine entstehen, so die Experten. Tabu sind auch Bierdosen als Halterung fürs Hähnchen, da Farben und Lacke sich lösen und in das Fleisch übergehen können. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019