Apfelkuchen mit Filoteig und Rosen-Grieß-Creme

Ich musste die Packung Filoteig verwenden, und aus der zeitlichen Not ist – wie ich finde – ein zauberhafter Kuchen herausgekommen, der Frühlingsgefühle aufkommen lässt.

Die Zutaten reichen für eine Springform mit 20 Zentimetern Durchmesser. Zuerst geht es an die Grießcreme: Dafür 250 Milliliter Reisdrink, einen Esslöffel Ahornsirup, einen halben bis einen Esslöffel Rosenwasser und vier Esslöffel Maisgrieß in einem kleinen Topf geben und bei starker Hitze unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen aufkochen, dann bei kleiner Hitze köcheln lassen und dabei weiterhin ständig rühren, bis die Creme andickt. Den Grießbrei abkühlen lassen und dann cremig rühren.

Für die Füllung 600 Gramm Äpfel waschen, vierteln und die Viertel der Länge nach halbieren. Dann feine Scheiben schneiden und die Äpfel mit einem halben Teelöffel Zimt, einem halben Teelöffel Kardamom, der abgeriebenen Schale einer Bio-Zitrone, 50 Gramm Rosinen, 80 Gramm gehobelten Mandeln und etwas Zitronensaft in einer Schüssel vermischen.

Den Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Den Filo-Teig auspacken und aufklappen. Teigquadrate schneiden, die in die Form passen, dabei sollte einiges an Rand überstehen. Jedes Quadrat mit etwas zerlassener Margarine bepinseln. Jeweils drei bestrichene Teigstücke versetzt übereinanderlegen und in die Form legen. Die Hälfte der Apfelfüllung darauf geben und leicht festdrücken. Drei weitere Teigquadrate mit Margarine bestreichen, versetzt übereinanderlegen und auf die Apfelfüllung legen. Die Ränder jeweils weit nach außen klappen, sie werden zum Schluss nach innen geklappt. Die Grießcreme auf den Teig geben, verteilen und erneut drei Teigschichten darauflegen. Die übrige Apfelfüllung darauf verteilen, noch einmal drei Teigschichten darauflegen und alles noch einmal sanft andrücken. Dann alle überstehenden Ränder nach innen über den Kuchen klappen und noch einmal überall mit etwas zerlassenem Fett bestreichen. Den Kuchen in den Ofen geben und 50 Minuten backen. In der ersten halben Stunde am besten oben mit etwas Backpapier abdecken, damit er nicht zu dunkel wird. Nach 30 Minuten das Papier entfernen, nach etwa 50 Minuten den Springformrand entfernen und den Kuchen weitere 10 Minuten backen, bis er rundrum goldbraun ist – fertig!

