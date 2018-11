Aus dem Herzen Anatoliens

Karte

Liebhaber der orientalischen Küche haben hier eine große Auswahl an warmen und kalten Vorspeisen („Meze“), Fleischgerichten sowie einer Dessert-Spezialität aus der südöstlichen Provinz Gaziantep. Das Hähnchengericht „Tavuk Sis“ (11 Euro) wird zusammen mit Reis, gegrillter Tomate und Peperoni, scharfer Tomaten-„Meze“ und knackigem Salat serviert. Vegetarische Optionen wie Champignon-Casserole (9 Euro), Joghurtsuppe (4,50 Euro), oder Ofen-Gemüse (5 Euro) runden das Menü ab. Zu allen Gerichten gibt es frisches Brot („Pide“) aus dem Steinofen.

Wissenswertes

Das Restaurant (nicht barrierefrei) gibt es zwar erst seit vier Jahren, doch es ist längst Treffpunkt lokaler und landesweiter Fußball-Prominenz. „Viele Spieler wie Hakan Calhanoglu oder Yunus Malli, aber auch Musiker essen bei uns“, erzählt Inhaber Erol Celik, der den Trikots der Fußballer eine Wand im Restaurant gewidmet hat. Die aus Gaziantep stammenden Brüder Sinan und Erol Celik beschäftigen rund 50 Mitarbeiter. Es gibt Platz für 90 bis 100 Gäste. In einem „Ocakbasi“ sitzt man in der Nähe des Grills. In manchen Regionen der Türkei können Gäste sogar selbst ihre Grill-Spieße wenden.

Getränke

Wer Alkohol bevorzugt, wird bei „Türk Sofrasi Ocakbasi“ nicht fündig – stattdessen gibt es eine Reihe an leckeren traditionellen Getränken wie das „Ayran“, ein Erfrischungsgetränk aus Joghurt, Wasser und Salz. Das Nationalgetränk überzeugt besonders durch seine Cremigkeit und dem luftig-lockeren Schaum. Auch fruchtig-frische Limonaden aus der Türkei finden sich auf der Karte. Wer etwas Heißes trinken möchte, dem empfiehlt sich ein türkischer Mokka-Kaffee oder ein „Cay“ (Türkischer Schwarztee). Generell werden Heißgetränke nur unter der Woche angeboten.

Ambiente

Im gemütlich-familiären Ambiente sitzen die Gäste zwischen Elementen, die an die anatolische Herkunft der Restaurantbesitzer erinnern. Von den Antiquitäten bis hin zur klassischen türkischen Musik ist jedes Detail im „Türk Sofrasi Ocakbasi“ liebevoll durchdacht. An den Wänden hängen Abbildungen von osmanischen Künstlern und deren Musen. Die im Raum verteilten Saiten-Instrumente „Baglama“ bzw. „Saz“ fügen sich in das Konzept ein. Warme Farben in der Einrichtung schaffen eine Wohlfühl-Atmosphäre. Das dunkle Holz sowie der Einsatz von Licht erzeugen Gemütlichkeit.

Geschmack

Milde und scharfe Aromen sind harmonisch aufeinander abgestimmt – wobei es die scharfen zum Teil in sich haben. Für Neutralisierung sorgt da ein kühler „Ayran“ oder das mit Butter bestrichene „Pide“. Geschmackliche Vielfalt macht sich auch in den Salaten bemerkbar: Minze und fruchtiger Granatapfelsirup bringen Abwechslung auf den Teller. Die in Gaziantep populäre Süßspeise „Künefe“ ist knusprig, süß, nussig und cremig zugleich. Sie besteht aus dünnen Fadennudeln, Zuckersirup, Pistazien, Käse und Sahne. Der Grill verleiht dem Fleisch und Gemüse ein angenehmes Röstaroma.

Fazit

Auch unter der Woche herrscht im „Türk Sofrasi Ocakbasi“ reger Betrieb, doch von Hektik bekommt der Gast nichts zu spüren. Das Service-Personal ist freundlich und berät gern zur Karte. Im rustikalen und authentischen Ambiente wird preiswertes Essen aus der feinen türkischen Küche geboten. Wer gerne „Meze“ und Fleischspezialitäten aus dem Süden des Landes probieren möchte, ist hier richtig. Vor allem an den Wochenenden wird das Restaurant zur Begegnungsstätte der Kulturen und Aromen.

