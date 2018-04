Aus eins und eins wird drei

Anzeige

Was ist in einem Chianti drin? Trauben natürlich. Aber welche Trauben? Nicht jedem Weintrinker ist bewusst, dass Chianti eine Cuvée ist – ein Verschnitt mehrerer Rebsorten. „Chianti besteht aus vier verschiedenen Rebsorten. Die meisten denken aber, Chianti ist eine Region“, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Mittlerweile haben fast alle großen Winzer in Deutschland eine Cuvée im Angebot, wie ein Rundgang auf der Fachmesse ProWein zeigt.

Das war nicht immer so: Einen Wein zu cuvéetieren, war laut Büscher lange Zeit negativ behaftet – vielleicht nicht international, aber in Deutschland. Weine mischen klingt nach panschen. Und die deutschen Winzer hielten große Stücke auf ihre rebsortenreinen Weine. Dabei gibt es davon gar nicht so viele.

Anderes Wort für Verschnitt

Im deutschsprachigen Raum ist die Bezeichnung „Cuvée“ ein anderes Wort für Verschnitt. Bei diesem Verfahren werden in der Regel schon fertige Weine, die in verschiedenen Behältern vergoren wurden, zusammen gemischt. Das ist die klassische Methode. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Rebsorten schon in der Weinpresse zu vereinen. Das heißt, die Trauben werden gemeinsam geerntet und gepresst. Eine weitere Option besteht darin, den Traubensaft im Gärbehälter zu vermischen.