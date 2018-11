"Badisch Lappland" in Kleineicholzheim: Lachs essen wie die Lappen

Karte

Elch oder Rentier, Köttbullar oder Spanferkel – in „Badisch Lappland“ ist alles möglich. Eines muss aber immer dabei sein: „Loihstelohi“, Flammlachs vom offenen Feuer. Auf ihrer Homepage bieten Armin und Hannelore Giese Termine und das jeweilige geplante Vier-Gänge-Menü (29,90 Euro) an, das vom Büffet serviert wird. Im November steht neben dem Lachs Elchbraten (Menü 42,90 Euro) auf dem Speisezettel. Rot, gelb oder grün sind die Daten hinterlegt, so dass man gleich sieht, wo es „eng“ wird. Platz nehmen kann man nur nach Anmeldung per Internet oder Telefon.

Wissenswertes

Jahrelang waren Armin und Hannelore Giese in den skandinavischen Ländern unterwegs, haben tolle Speisen und spezielle Grillgeräte kennengelernt. Vor acht Jahren haben sie den Gasthof „Krone“ in Kleineicholzheim gekauft. Im Sommer betreiben sie dort einen Biergarten, in der kühleren Jahreszeit ist Hochsaison im Lapplandzelt. An den rustikalen Tischen und Bänken ist für gut 50 Personen Platz. Geräumig ist auch der Parkplatz vor dem Zelt. Wer in der Gruppe unterwegs ist, kann mit der S-Bahn Rhein-Neckar anreisen. Zum Lapplandzelt sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Getränke

Bei den Getränken machen die Gieses keine Experimente. Tatsächlich passt ein Bier zum gegrillten Fleisch doch am besten. Daneben gibt es alles wie gewohnt – von Fruchtschorle bis zum Hauswein. Zum Dessert, den „verrupften“ Pfannenkuchen, wünscht sich der eine oder andere vielleicht einen Espresso. Doch den gibt es nicht. „Das ist italienisch“, schmunzelt Hannelore Giese. Stattdessen reicht sie traditionellen, aufgebrühten Filterkaffee.

Sonderwünsche aller Art kann man im Vorfeld auch mit den „Lappländern“ besprechen. Da sind sie beide flexibel.

Ambiente

Es klingt wie ein Schlachtruf, wenn Hannelore Giese mit „Hölleken Kölleken!“ das Buffet eröffnet, doch es heißt einfach nur „Zum Wohl“. Persönlich und familiär wird man in „Badisch Lappland“ begrüßt und bewirtet. Wer in der Gruppe kommt, kann gemütlich an Holztischen Platz nehmen. Einzel-Esser werden zusammengesetzt. Entspannt schaut man zu, wie am Feuer Lachs geräuchert und Roastbeef gegart wird. In den Pfannen schmurgeln Kartoffeln. Dabei kann man prima plaudern: Die Gieses erzählen von Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr über ihre Reisen und Speisen.

Geschmack

Schon am „Smörebröd“, dem Knoblauchbaguette aus der Pfanne, könnte man sich satt essen. Doch das wäre ein Fehler: Für den fein gewürzten Flammlachs mit der Dillrahmsoße muss man Platz lassen. Auch das folgende „Feuerfleisch“ – Roastbeef im Pfeffermantel – ist genau richtig: Kross, rosa und zart, schön abgerundet durch eine Burgundersoße. Die gut gewürzten Spareribs danach haben es schwer, wenn der Magen klein ist. Doch wenn Hannelore Giese dann ihre zubereiteten, fluffigen „Pannukakku“ mit heißen Früchten und Eis serviert, dann geht’s schon wieder.

Fazit

„Badisch-Lappland“ ist ein Tipp für alle, die es urig mögen. Der Abend im Zelt macht Spaß in der großen Gruppe wie im kleinen Kreis. Schnell kommt man in Kontakt mit den Gastgebern und „Mitessern“. Der Lachs und das Rind sind eine Reise wert, die Preise zivil. Geräuchert wird am offenen Feuer nicht nur der Fisch: Empfindlichen tränen vielleicht die Augen. Die Flammen sorgen für eine heimelige Atmosphäre. Eine Jacke sollte man trotzdem dabei haben. Pumps und das kleine Schwarze können daheim bleiben.

