Belgische Waffeln und eine Tasse Tee

Wer kennt das momentan nicht? Draußen regnet es, es ist kalt und grau. Sogar in der Wohnung ist es düster und die Laune ist es ebenfalls. Da habe ich die perfekten Stimmungsaufheller für euch: belgische Waffeln!

Ich verspreche euch: Eure Laune wird dank dieser Leckerei im Nu wieder besser werden. Der Teig ergibt etwa zwölf Waffeln. Zuerst 100 Gramm Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Anschließend beiseite stellen und etwas abkühlen lassen. Vanillemark aus einer Schote kratzen. Dann 400 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker und eine Prise Salz in die Küchenmaschine geben und gut vermengen. 180 Milliliter Milch in einen Topf geben und lauwarm erwärmen. Vom Herd nehmen und darin einen Würfel frische Hefe unter schnellem Rühren auflösen. Danach zwei Eier, die flüssige Butter und die Hefemilch zur Mehlmischung in die Küchenmaschine geben. Mit dem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Die Masse anschließend mit einem Küchentuch bedecken und 30 bis 45 Minuten ruhen lassen.

Nachdem der Teig aufgegangen ist, 150 Gramm Hagelzucker unter den Hefeteig geben. Das Waffeleisen vorheizen und mit Öl bestreichen. Zwei Esslöffel Teig reichen etwa für eine Waffel.

Obwohl ich ein großer Kaffeefan bin, trinke ich im Winter mehr Tee. Auch zu meinen belgischen Waffeln gibt es eine Tasse Tee. Jetzt noch in eine gemütliche Decke kuscheln, Kerzen anzünden und ich wette: Eure Stimmung hellt sich spätestens beim ersten Bissen auf, oder?

