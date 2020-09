Bienen – die großen Versöhner

Die Kinder haben gehört, dass es den Bienen schlecht geht und sofort beschlossen, wieder mal als Tier-Retter aktiv zu werden. Also durften in diesem Jahr bislang nur Pflanzen neu in unseren Garten, die als Insekten-Nahrung taugen.

Das Ganze verfehlte seine Wirkung nicht. Und wir haben uns über das lauter gewordene Summen und Brummen richtig gefreut. Dass es damit im Spätjahr nicht so weitergehen könnte, will der Nachwuchs nicht akzeptieren.

Dazu kommt zugegebenermaßen, dass sich in unseren Beeten – wegen der großen Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen – auch ein paar Lücken aufgetan haben. Also frage ich bei einem Mann nach, der weiß, wie man den freigewordenen Platz sinnvoll füllen könnte: Was gehört im Herbst auf den Speiseplan der Bienen?

Klaus Feldhinkel lacht, als ich ihm von meinen jungen Insektenhelfern erzähle. „Die Kinder haben recht“, sagt er, „für die Bienen sind Kraftquellen ganz wichtig, bevor die kalte Jahreszeit anbricht“. Mit dem Gärtnermeister und stellvertretenden Vorsitzenden des Naturschutzbundes (Nabu) in Lampertheim habe ich in Interviews schon oft gesprochen, wenn’s ums Thema Insektensterben ging.

Industrielle Landwirtschaft, Umweltgifte, fehlende Biotopvernetzung fielen da als Stichworte. In der Region machen Umweltaktivisten, Bauernfunktionäre und Vertreter der Politik derzeit häufig ihre gegensätzlichen Standpunkte deutlich. Aber Klaus Feldhinkel wird auch nicht müde zu erklären, dass jeder von uns etwas für die Bienen tun kann. Mit Futterpflanzen zum Beispiel.

Er hat gleich etliche Ideen auf Lager, was Hobbygärtner den Bienen im Garten, auf Balkon und Fensterbank kredenzen könnten. „Astern und Chrysanthemen“, nennt der Fachmann als erstes zwei Klassiker. „Allerdings müssen sie ungefüllte Blüten haben, denn Pflanzen mit gefüllten Blüten bieten oft kaum Nahrung für Insekten.“

Auch Sonnenhüte, die bis in den Oktober hinein blühen, fallen ihm spontan ein. Zudem Borretsch, Kapuzinerkresse und auch Gänseblümchen.

Die Herbstalpenveilchen und die im Spätjahr blühenden Krokusse wie der Safrankrokus werden ebenfalls gerne von den Bienen besucht. Sie fliegen aber auch auf Silberdisteln, Ringelblumen, Salvien und Basilikum, auf die Herbstanemone und die Besenheide.

Den Staudenbleiwurz mögen die Nützlinge ebenfalls. „Das ist ein dunkelblau blühender Bodendecker, der nicht kaputtzukriegen ist“, empfiehlt Klaus Feldhinkel voller Überzeugung, und ich fühle mich angesichts der sommerlichen Ausfälle in unseren Gartenbeeten gut beraten.

„Das Zimbelkraut – auch Mauerblümchen genannt – oder spät blühender Phlox. . . ach, da fällt mir noch so viel ein“, sprudelt es aus dem Mund des Gärtnermeisters. „Und übrigens, kennen Sie schon die tolle Bienen-App des Bundeslandwirtschaftsministeriums mit dem Pflanzenlexikon? Da finden Sie noch einige Anregungen mehr.“

Ich stutze und traue meinen Ohren kaum. Hat das Nabu-Mitglied eben tatsächlich das Bundeslandwirtschaftsministerium gelobt? Werden hier plötzlich Rivalitäten begraben? – Möglich kann alles sein. Und zum Wohle der fleißigen Insekten, denen wir wegen ihrer Bestäubungsarbeit so viel verdanken, wäre es auch von allen Seiten wünschenswert. Ich denke, die Bienen haben das Zeug zum großen Versöhner. Füttern wir sie also – nicht nur deshalb – in unseren Gärten weiter.

