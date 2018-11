"Bistronauten" in Weinheim: Alles offen – für Neues

Karte

Weinheim.Eine Speisekarte gibt es bei den „Bistronauten“ nicht, dafür schwarze Tafeln an den Wänden, auf denen ein Menü angeboten wird. Und das klingt verheißungsvoll: Nach einer Petersilienwurzelsuppe und dem „Bistrosalat“ haben die Gäste die Auswahl zwischen „Gans, ganz klassisch“ (sie wird jetzt von Ente ersetzt), Odenwälder Lachsforelle mit Grünkohl und weißen Bohnen oder Rotweinrisotto, Karotte und Blumensprossen. Anschließend steht die schwere Entscheidung zwischen Rohmilchkäse und einer Quittentarte mit Mandeln an. Preis für die vier Gänge: 37 bis 47 Euro.

Getränke

Wasser ist bei den „Bistronauten“ inklusive und wird in einer schicken Flasche aus geschliffenem Glas serviert – ob mit oder ohne Kohlensäure. Es gibt aus Kräutern oder Ingwer-Zitrone hausgemachte Limonaden, Lobdengau Bier aus Ladenburg oder von Brewers Fantasy (Fürth). Mehr als 30 Flaschen-Weißweine zieren die Karte, sechs von ihnen gibt es auch offen. Die Preisspanne reicht von 20 bis 40 Euro pro Flasche. 27 Rote (davon acht als Offene) zwischen 24 und 52 Euro runden das Angebot ab. Als Aperitif lockt beispielsweise ein Mondino spritz (6 Euro), ein bayerischer Amaro.

Ambiente

Durch die Glasfront fällt der Blick auf die Straßenbahn, die auf ihre Weiterfahrt wartet. Historische Ziegelsteine, graue Eisenträger, freihängende Lampen und eine mit Holzweinkisten verkleidete Wand zeigen: Die „Bistronauten“ sind anders. Was an ein Loft erinnert, wirkt alles andere als steril und kalt. Die dunkle Decke, die Holztische, sie strahlen Gemütlichkeit aus. Zweiertische gibt er nur wenige. Wer nicht in der großen Gruppe kommt, nimmt an den Barhockern zur offenen Küche hin Platz. Sie ist das Herzstück. Am großen Gesindetisch werden Gästegruppen zusammengesetzt.

Geschmack

Eine Gans, die vom Knochen fällt, köstliche „Schneebällchen“ als Beilage mit einem fein-herbstlich abgestimmten Rotkraut. Das ist lecker. Ebenso wie die pochierte Odenwälder Lachsforelle, die zart den bissfesten und als Blätter servierten Grünkohl umgarnt. Das Ganze liegt auf einem gehaltvollen Sud, aus dem die Kraft aus Gemüsen und Fisch herausschmeckt – wow! Zur Einstimmung gibt es eine dicke Petersilienwurzelsuppe, der gedünstete Birnenstückchen Leichtigkeit verleihen. Und der knackige „Bistrosalat“ gibt das frische Zwischenspiel. Alles sehr gelungen.

Wissenswertes

Max Stoll ist ein cooler Typ, der gerne surft und das ausstrahlt. Das trifft auch auf sein Restaurant zu. Nach drei Jahren in Leutershausen in einem ehemaligen Kaufladen gibt es die „Bistronauten“ seit mehr als zwei Jahren im ehemaligen OEG-Bahnhof in Weinheim. „Fast alle Mitarbeiter sind schon von Anfang an dabei“, sagt Stoll mit Stolz. Sie unterstützen sein Credo: Was bekomme ich zurzeit aus der Region – und was mache ich daraus? „Der Rest ergibt sich automatisch“, ist sich der 40-Jährige sicher. Das Restaurant ist barrierefrei und bietet dienstags bis samstags 60 Plätze.

Fazit

Die gute Stimmung ist dem Personal der „Bistronauten“ anzumerken, das schlägt sich auch auf den Service nieder. Alles scheint locker von der Hand zu gehen, nichts wirkt aufgesetzt oder übertrieben. Dass Max Stoll und sein Team – soweit es vernünftig ist – auf Regionalität setzen, spiegelt sich bei den Speisen und den Getränken wider. Das hat zwar seinen Preis, für die Qualität und das Ambiente ist dies gerechtfertigt. Wer zu den „Bistronauten“ geht, sollte offen dafür sein, andere kennenzulernen. Wie im richtigen Leben.

