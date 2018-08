Blaubeer-Taler mit Mandelmus

Anzeige

Dieses glutenfreie Gebäck ist sehr luftig und zart. Die Blaubeeren sind sehr lecker und sorgen für tolle optische Akzente. Es ist vegan und noch dazu zuckerfrei!

Und so geht’s: 100 Gramm Reismehl, 50 Gramm Buchweizenmehl, 50 Gramm Kartoffelmehl und zwei Teelöffel Backpulver in einer Schüssel vermischen. In einer anderen Schüssel 50 Gramm Mandelmus, 100 Gramm Apfelmark, zwei Esslöffel Zitronensaft, 70 Gramm Ahornsirup und einen Teelöffel Bourbon-Vanillepulver verrühren. Nun können die trockenen mit den nassen Zutaten vorsichtig zu einem Teig verrührt werden. Zum Schluss kommen 170 Gramm tiefgekühlte Blaubeeren hinzu.

Ich lebe Grün © Privat Hallo, ich heiße Lisa (Bild) und auf meinem Blog geht es um einen gesunden, nachhaltigen Lebensstil. Ich möchte den grünen Gedanken in die Welt tragen. Das bedeutet für mich: vollwertige biologische, vegane Ernährung, Tier- und Umweltschutz, positive Lebenseinstellung, Unabhängigkeit und Ehrlichkeit. Ich bin verheiratet, habe eine zwei Jahre alte Tochter und lebe mit zwei Hunden in Mittelhessen. Gegründet im Oktober 2010, erreicht mein Blog mittlerweile mehr als 43 000 Leser im Monat. Weitere Infos unter: www.ichlebegruen.de

Mit sehr nassen Händen aus dem Teig Kugeln formen und auf ein vorbereitetes Backblech legen. Die Kugeln anschließend ein bisschen platt drücken und nicht zu nah platzieren, da sie beim Backen noch etwas zerlaufen. Gebacken werden die Küchlein bei 160 Grad, Umluft, mittlere Position für rund 15 Minuten. Sind die Taler abgekühlt, könnt ihr sie noch mit Mandelmus dekorieren und mit gehakten Walnüssen bestreuen.