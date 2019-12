Bratapfel mit Blitz-Marzipansoße

Es reicht der Duft von Bratäpfeln, und Food-Bloggerin Mareike Winter fühlt sich in ihre Kindheit versetzt. Und erst der Geschmack – für sie ist er fest mit der Weihnachtszeit verknüpft.

Bratäpfel und Weihnachten gehören für mich zusammen: Ich höre meine Oma das Gedicht vom Bratapfel erzählen, sehe den bunten Teller auf dem Kaffeetisch und fühle mich so richtig weihnachtlich. Es ist immer wieder faszinierend, wie sehr Gerüche unsere Erinnerungen prägen und wie Erlebnisse aus unserer Kindheit uns unser ganzes Leben lang begleiten. Ich kann es kaum erwarten, in die diesjährige Weihnachtszeit zu starten.

Köstliche Zutaten

Zutaten für zwei Bratäpfel mit Blitz-Marzipansoße: zwei säuerliche Äpfel, 30 Gramm flüssige Butter. Für die Füllung: 60 Gramm Marzipanrohmasse, 30 Gramm getrocknete, gehackte Cranberries, zehn Gramm gehackte Pistazienkerne. Für die Marzipansoße: 130 Milliliter Sahne, 80 Gramm Marzipanrohmasse. Zur Zubereitung: Die Äpfel waschen und unten etwas begradigen, damit sie besser stehen. Mit einem Ausstecher das Kerngehäuse großzügig ausstechen. Die Äpfel mit einer Gabel rundherum einstechen. So wird verhindert, dass sie beim Backen aufplatzen.

Das Obst in eine kleine, ofenfeste Auflaufform setzen. Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen.

Äpfel mit Butter bestreichen

Für die Füllung die Marzipanrohmasse mit den Pistazien und den Cranberries verkneten und in die Äpfel füllen. Ruhig etwas drücken, damit die Füllung überall verteilt wird. Die Äpfel mit etwas flüssiger Butter einstreichen und in den vorgeheizten Backofen geben. Das Ganze wird dann 18 bis 20 Minuten lang gebacken, bis die Äpfel schön weich sind. Zwischendurch immer wieder mit der flüssigen Butter bestreichen.

In der Zwischenzeit die Marzipansoße vorbereiten. Dazu die Sahne in einen kleinen Topf geben und unter Rühren erhitzen. Das Marzipan grob zerkrümeln und in die Sahne geben. Die Hitze reduzieren und das Marzipan in der Sahne auflösen. Die Marzipansoße warm zu den Bratäpfeln servieren. dpa-tmn

Info: Mehre Rezepte unter biskuitwerkstatt.de

