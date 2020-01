Buchweizen-Linsen-Pfanne mit buntem Gemüse

Wer am Wochenende gerne ein schnelles und einfaches Gericht auf den Tisch zaubern will, der liest hier genau richtig!

Wenn es bei mir schnell und gesund sein soll, dann weiß ich ganz genau, zu welchen Zutaten ich greife. Eine Zutat, die ich häufig in meine Gerichte einbaue, sind Linsen jeglicher Art. Eine weitere ist Buchweizen. „Was stellt man denn mit Buchweizen an?“, fragte mich neulich meine Freundin. Die Antwort ist ganz einfach: Alles, was du auch mit Reis anstellen würdest. Buchweizen ist für mich der europäische Reis und genauso vielseitig einsetzbar.

Also kochten meine Freundin und ich eine Buchweizen-Linsen-Pfanne und gaben noch ein bisschen Gemüse dazu – für eine gute Ausgewogenheit auf dem Teller. Für dieses Rezept habe ich einen Rest vom Auberginen-Aufstrich verwendet. Aber du kannst auch einfach irgendeinen anderen verwenden, der noch offen im Kühlschrank steht.

Koche 150 Gramm Buchweizen zusammen mit 100 Gramm Beluga-Linsen für 10 bis 15 Minuten in Gemüsebrühe. In der Zwischenzeit kannst du zwei Zucchini, eine Hand voll Champignons und eine Hand voll kleine Tomaten waschen, schälen und klein schneiden. Eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen ebenfalls schälen und klein schneiden. Sobald der Buchweizen und die Linsen gar sind, das Wasser abschütten und Linsen und Buchweizen beiseite stellen.

Erhitze in einer großen Pfanne etwas Öl. Dünste zunächst die gewürfelte Zwiebel sowie die Knoblauchzehen mit den Champignons darin an. Nun auch die klein geschnittenen Zucchinis hinzufügen und mitdünsten. Sobald das Gemüse gar ist, 100 Gramm Baby-Spinat mit in die Pfanne geben und zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Als Nächstes drei Esslöffel Gemüseaufstrich, zwei Esslöffel Hafercuisine sowie zwei Esslöffel Hefeflocken hinzufügen, so dass eine Soße entsteht. Im letzten Schritt ein paar Kapern, die Tomaten sowie die Linsen und den Buchweizen unterrühren. Alles gut vermengen und noch einmal kurz erhitzen. Vor dem Servieren gegebenenfalls noch nach deiner Gusto abschmecken und mit Sesam toppen.

Kleiner Tipp: Du kannst anstelle der Beluga-Linsen auch Berglinsen verwenden. Wichtig ist, dass sie ungefähr die gleiche Gardauer wie Buchweizen haben.

Die Buchweizen-Linsen-Pfanne ist für mich eines der gesündesten Gerichte mit Soul-Food-Charakter – also lass dir das Ergebnis schmecken!

