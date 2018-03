Bunter Grünkohlsalat mit Feta

Anzeige

Da dieser Kohl ja eigentlich nur nach Grün schmeckt, kann man ihn super mit geschmacklich dominanten Zutaten wie Zwiebeln und Feta kombinieren. Ich finde, dieser Salat eignet sich sowohl als gesundes Abendessen, als auch als leichtes Mittagessen, das man sich wunderbar mit zur Arbeit nehmen kann. Die angegebenen Mengen reichen für etwa vier Portionen.

Gemüse grob raspeln

Los geht’s: Drei Zweige Grünkohl waschen und das Blattgrün vom Stiel zupfen. Zwei große Karotten schälen und in daumengroße Stücke schneiden. Eine rote Zwiebel schälen und vierteln. Das Gemüse in Portionen in einen Blitzhacker geben und hacken. Es sollte in etwa so fein werden, als würde man es grob raspeln. Alternativ gibt man alles zusammen in eine große Küchenmaschine mit Messereinsatz und hackt es klein. Oder man reibt die Karotte auf der guten alten Reibe und hackt den Rest auf dem Brett klein.

Alles in eine Schüssel füllen und 100 Gramm Mais dazugeben. Danach noch 100 Gramm Fetakäse würfeln und untermischen. Mit fünf Esslöffeln Apfelessig, zwei Esslöffel Weißweinessig, vier Esslöffeln Olivenöl, etwas Kräutersalz und frisch gemahlenem Pfeffer anmachen und gut umrühren. Am besten lasst ihr den Salat dann ein bis zwei Stunden stehen und rührt ihn vor dem Essen noch einmal gut um, dann können sich die Aromen verbinden und der Salat kann etwas durchziehen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018