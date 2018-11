Burger werden individueller

Wer mag da nicht hineinbeißen? Bodo Wanjura mit Burger. © Wanjura

Burgerfrikadellen aus Linsen, Bulgur, Seitan, Quinoa oder gar aus einer Kartoffel-Erbsen-Mischung haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind fleischlose Alternativen zu „normalen“ Hacksteaks, und sie alle finden sich auf den Speisekarten von Burgerrestaurants. Seit einigen Jahren liegen diese fleischlosen Alternativen im Trend und werden immer beliebter. Das erkennt auch Bodo Wanjura, Inhaber des unter anderem in Mannheim und Heidelberg vertretenen Burgerrestaurants „Die Kuh die lacht“.

Bereits 15 Prozent seiner im Mannheimer Restaurant verkauften Burger sind entweder vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Im Heidelberger Restaurant sind es sogar fast 20 Prozent. „Vor allem jüngere Bevölkerungsgruppen ernähren sich gesundheitsbewusster“, erklärt der 50-Jährige. Dies sei eine Entwicklung der letzten Jahre. So betrug noch vor elf Jahren der Anteil an vegetarischen Burgern in „Die Kuh die lacht“-Filialen nur zwei Prozent.

Glutenfreie Brötchen

„Die Gesellschaft wird immer individualisierter“, so Wanjura. Dementsprechend müsse auch das Angebot an die Gesellschaft angepasst werden, um die Wünsche der Gäste nach wie vor erfüllen zu können. In „Die Kuh die lacht“ wurden deshalb über die Jahre viel experimentiert, um auch auf die Gäste mit „Extrawünschen“ eingehen zu können. So wurde nicht nur nach Alternativen für Burgerfrikadellen gesucht, sondern auch nach Alternativen für das Burgerbrötchen und die Soßen. Beispiel für eine Frikadellenalternative ist das aus Weizeneiweiß bestehende Seitan. Honig für Ketchup lässt sich problemlos durch Zuckerrübensaft ersetzen und glutenfreie Brötchen werden von einem speziellen Bäcker gefertigt. Das schmeckt auch Kunden, die sich nicht unbedingt immer so ernähren.

„Auch wenn man Fleisch isst, freut man sich trotzdem über Alternativen“, stellt Wanjura fest. In seinen Restaurants können sich Gäste ihren Burger selbst zusammenstellen. Aus sechs verschiedenen Brötchenarten, fünf Frikadellen oder Frikadellenalternativen und aus 60 weiteren Komponenten ergeben sich laut Wanjura 6,4 Millionen Möglichkeiten einen Burger zu essen. pam

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018