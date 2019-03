Cappuccino-Tarte mit Schokoladenfüllung

Das schmeckt nach Dolce Vita! In dieser Tarte schmiegt sich luftige Schokoladencreme auf feinsten Kaffee-Mürbeteig. Gekrönt wird dieses Schätzchen mit allertollstem Cappuccino-Schaum.

Das süße kleine Törtchen ist übrigens nicht nur was für Kaffee-Liebhaber: Die Cappuccino-Note ist so weich und zart, dass alle Kuchen-Fans auf ihre Kosten kommen. Also ran an den Backofen!

Zuerst die Tarteform mit Butter fetten. 120 Gramm Butter, 250 Gramm Dinkelmehl, zwei Esslöffel ungesüßtes Cappuccino-Pulver, eine Prise Salz und ein Ei in eine Schüssel geben und mit den Händen zu einem glatten Mürbeteig kneten. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in die Tarteform legen. Einen Rand hochziehen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung 100 Gramm Zartbitter-Schokolade und 100 Gramm Vollmilchschokolade zusammen mit 200 Gramm Butter in einem Topf schmelzen und beiseite stellen. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Drei Eier mit 120 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillezucker cremig aufschlagen.

Die abgekühlte Schokoladen-Butter-Mischung dazugeben und unterrühren. Zum Schluss vorsichtig 75 Gramm Dinkelmehl unterheben.

Die Tarte aus dem Kühlschrank holen und für zwölf Minuten backen. Anschließend die Schokoladenmasse einfüllen und für weitere zwölf Minuten backen, so dass der Kern des Kuchens noch etwas weich ist. Die Schokoladentarte gut auskühlen lassen.

250 Gramm Sahne in einer Schüssel steif aufschlagen. 200 Gramm Schmand mit drei Esslöffeln Zucker und drei Esslöffeln Cappuccino-Pulver in einer weiteren Schüssel verrühren. Die Sahne vorsichtig unter die Schmand-Creme heben und 20 Minuten kühlen. Das Topping auf der Schokoladen-Tarte verteilen und sofort servieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019