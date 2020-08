Coole Stadt durch grüne Wände

Die Hitze steht in den Straßen. Auch zu später Stunde scheint es nicht abkühlen zu wollen. Trotz offener Fenster geht kaum ein Lüftchen durch die Wohnung des unsanierten Mannheimer Mietshauses, wo wir an diesem Abend Geburtstag feiern. Und dann tönt da auch noch Joe Cocker „Cool town, evenin’ in the city“. Lange habe ich diesen Hit aus den 90ern nicht mehr gehört, der mir eigentlich gefällt. Doch bei diesen Temperaturen nervt er irgendwie richtig…

Großstadtbewohner kennen solche Sommernächte. „Und deren Zahl nimmt immer mehr zu“, erklärt Agnes Schönfelder, mit der ich jetzt zum Gespräch verabredet bin. Die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Mannheim zählt den Klimawandel, die zunehmende Verdichtung und die starke Versiegelung als Gründe für überhitzte Innenstädte auf. Ein Weg dieser Entwicklung entgegenzuwirken: wo immer es geht, mehr Pflanzen wachsen lassen.

2015 hatte eine Studie für Mannheim ergeben, dass bis dahin im Stadtzentrum nur fünf Prozent der möglichen Flächen dafür genutzt wurden. Ein Förderprogramm sollte daraufhin Mut machen, künftig mehr Dächer und Fassaden zu begrünen.

Pflanzen auf Dachflächen setzen, ist in vielen Metropolen schon länger ein Thema. Denn während sich nackte Bitumen-Dächer bis auf 80 Grad aufheizen, wird es auf bewachsenen Dächern kaum wärmer als 30 Grad. „Doch wie schafft man es, durch Fassadengestaltung die Temperaturen weiter nach unten zu drücken?“, will ich wissen.

„Die Ansätze dafür können ganz unterschiedlich sein“, sagt Agnes Schönfelder. Da gibt es zum Beispiel Investoren, die mit viel technischem Aufwand auf den Planken oder in der Augustaanlage hängende Gärten gezaubert haben. Echte Hingucker. Doch viele private Hausbesitzer sind in Sachen Fassadenbegrünung vorsichtig. Sie haben Vorbehalte gegen die sogenannten Selbstklimmer wie Efeu und Wilder Wein. „Und das nicht zu unrecht“, findet Agnes Schönfelders Kollege, Architekt Sebastian Bohnert, der sich in das Gespräch einklinkt. Denn Selbstklimmer schaffen es zwar mit ihren Haftfüßen und -wurzeln ganz von alleine in die Höhe. Allerdings machen sie dabei oft dem Wandputz zu schaffen, wachsen gerne mal durch Fensterdichtungen oder verursachen Schäden am Dachgiebel.

Also ist die grüne Fassade fürs Eigenheim keine so gute Idee? „Doch“, betonen die beiden Fachleute unisono, denn es gibt etliche Alternativen zu Selbstklimmern. Blauregen, Clematis oder Kletterrosen beispielsweise, die fürs vertikale Wachstum die Hilfe von Rankgittern, Holzlatten und Seil-Systemen brauchen. Solche Konstruktionen werden dann vor die Wand gesetzt. Die Begrünung rückt somit ein Stück von der Hausmauer ab. „Auch essbare Fassaden gibt es“, erläutert Agnes Schönfelder und lacht. „Etwa, wenn man Brombeeren an einem Spalier wachsen lässt.“

Wer skeptisch ist, muss auch nicht gleich eine ganze Hauswand zuwuchern lassen. Schließlich sind bewachsene Garagen, Carports, Gartenlauben, Pergolen oder Gabionen ebenfalls nützlich. Denn all die Pflanzen können Lebensraum für Insekten bieten, Lärm puffern und Feinstaub aus der Luft filtern - ein Quadratmeter Fassadengrün rund 200 Gramm pro Jahr. Dazu kommt die kühlende Wirkung durch Verdunstung. Wenn also viele Stadtbewohner mehr Grün eine Chance geben, kommt man Joe Cockers cool town zumindest ein Stückchen näher. Auch an einem Mannheimer Sommerabend…

