Das "Laurentius" in Weikersheim: Feines Essen im Taubertal

Weikersheim.Das „Laurentius“ verbindet die drei Weinanbaugebiete Baden, Württemberg sowie Franken und bietet eine Küche voller Finesse, die das Beste aus Hohenlohe und dem Rest der Welt vereint.

Karte

Im „Laurentius“ wird das Beste aus Hohenlohe und dem Rest der Welt vereint. Regionale Produkte treffen auf internationale. Ofengeschmorter Knollensellerie mit Weinbergsfeigen, Apfelkompott aus dem eigenen Garten und eingelegten Kornelkirschen trifft auf schwarzen Sesam, während das Rotbarschfilet „Winzerin Art“ mit Verjus, Fasskraut, glasierten Trauben und Hällischem Coppa gereicht wird. Oder darf es doch lieber Filet und Schulter vom „Böff de Hohenloh“ in Tauberschwarz-Schalottensoße mit Vulkanspargel „Puntarelle“ sein? Fünf feine Gänge gibt’s hier für 99 Euro.

Getränke

Gleich drei Weinanbaugebiete stoßen im 100 Kilometer langen Taubertal aneinander: Baden, Württemberg und Franken. Auch das ist ein großer Reiz der „Laurentius“-Weinkarte. Und dann gibt es ja noch den eigenen Weinberg der „Tauberhasen“, zu denen Küchenchef Jürgen Koch gehört. Es locken der „Alte Wengert“, der gemischte Satz aus 2015, oder der Riesling „Hasennestle“, auch ein Silvaner, Spätlese trocken, „Par Exellence“, genauso wie ein Weikersheimer Tauberschwarz und ein Spätburgunder „Don’t call it lieblich“. Die Tauberhase-Traubensaftschorle schmeckt ebenso.

Ambiente

Kochs kulinarische Welt besteht aus Restaurant, Hotel, Design und Wein. „Laurentius“, der Schutzpatron der Köche wacht darüber. Im Sterne-Restaurant mitten in Weikersheim lässt es sich entspannt genießen. Moderne Eleganz wartet im historischen Natursteingewölbe, das für maximal 30 Personen Platz und interessante Einblicke in Abläufe der nahen Küche bietet. So wie die Gerichte ist auch der Ort Weikersheim vielfältig und spannend – mit einmaligem Renaissance-Schloss, gemütlicher Altstadt, Kunstausstellungen und bald einer eigenen Tauberphilharmonie.

Geschmack

Die geschmackstiefen Aromen kommen bei Jürgen Koch zum Tragen. Seine preisgekrönte Küche zeichnet sich durch Soßen mit ordentlich Wumms aus. Zum besten Fleisch und schönsten Fisch kommen besonderes Gemüse, edle Gewürze, raffinierte Säuren, wie zum Beispiel der Verjus, der Saft unreifer Trauben, dazu selbst gemachter Honig und Mostrich (altdeutsch für Senf), eigenes Brot und nicht zuletzt Schätze aus dem Einmachkeller. Schwarze Walnüsse, Kornelkirschen, wilde Mirabellen und Holzäpfel lassen bei den Gästen die Synapsen schnapsen und erfreuen den Chefkoch.

Wissenswertes

Zum elften Mal bekam Jürgen Koch im November 2017 den Michelin-Stern verliehen. Seine Küche wird als geradlinig, regional und geschmacksintensiv gelobt – sie sei nicht alltäglich und mache einfach Spaß. 16 Punkte erhält er vom „Gault & Millau“, der dazu sagt: „Hier beginnt die hohe Kochkunst.“ Koch selbst erklärt: „Ich habe höchste Ansprüche an die Qualität der Produkte und freue mich, wenn wir ,Tauberhasen’, zwei Kollegen aus Rothenburg und Tauberzell und ich, aus unserem eigenen Weinberg ernten und als Einheimische unsere Wertschätzung für die Region auf den Teller bringen können.“

Fazit

Ein Ausflug ins wander- und radfreundliche Taubertal lohnt sich in Sachen Geschmackserlebnisse ganzjährig, vor allem wenn das „Laurentius“ mit eingeplant wird. Der Gast darf sich hier auf eine bodenständige Feinschmeckerei freuen, denn Sternekoch und Küchenchef Jürgen Koch präsentiert sich weltoffen, weitsichtig und wurzelecht. Er verbindet geschickt die klassische und moderne Gastronomie, ohne Schnickschnack und ohne Etepetete, aber mit wiederentdeckten Geschmacksbildern und neuen Gaumenfreuden.