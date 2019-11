Deftige Nudelsuppe aus Japan

In Japan wird Ramen gerne mit Stäbchen gegessen. © Utzinger

Wer ein Freund von deftigen Suppen und Eintöpfen ist, der dürfte Gefallen finden an einem Essenstrend, der sich seinen Weg über Japan in die USA bahnte und nun auch in Europa anzukommen scheint. Ramen sind zum einen spezielle Nudeln und zum anderen Hauptbestandteil einer gleichnamigen asiatischen Suppe. Neben dem Teigprodukt sind Brühe und verschiedene Toppings die Zutaten, die das Gericht vervollständigen. Kai Utzinger hat im Mannheimer Szeneviertel Jungbusch die Ramenstube mitbetrieben – ein Restaurant, das als Pop-up-Gastronomie nur für wenige Wochen geöffnet war.

„Das Geheimnis eines guten Ramen ist, dass er Zeit braucht“, weiß Utzinger, der während einer Japanreise in Kontakt mit dem Gericht kam. Die Brühe – normalerweise aus Hühner- oder Schweinefleisch sowie Knochen – müsse Minimum zwölf, besser noch 24 Stunden köcheln. „Nur so kann sich der spezielle Geschmack entfalten“, erklärt der 25-Jährige. Als Toppings eignen sich Pilze, gekochte Eier, Fisch, Lauchzwiebeln und vieles mehr. „Der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt“, sagt Utzinger. In Japan sind Ingwer und Fischflocken beliebte Zutaten, in Europa ist die Nachfrage nach einer vegetarischen, auf Gemüsebrühe basierenden Variante hoch. Ramennudeln selbst beinhalten Lauge und haben somit auch einen spezifischen Geschmack, der sie von den meisten herkömmlichen Nudeln unterscheidet und an eine Brezel erinnert.

Ursprung in chinesischer Küche

Seinen Ursprung hat das Gericht in der chinesischen Küche, japanische Soldaten lernten das Essen während des Zweiten Weltkriegs kennen und brachten es mit in ihr Heimatland. In Japan ist Ramen längst nicht mehr wegzudenken. Besonders in der kalten Jahreszeit stärkt ein deftiger Ramen. Japaner fischen mit Stäbchen zuerst die Zutaten heraus und schlürfen anschließend die Brühe aus der Schüssel. In den meisten europäischen Restaurants mit Ramen auf der Speisekarte erhält der Gast mit seinem Suppenteller jedoch auch einen Löffel serviert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019