Der etwas andere Salat

Dieser Salat vereint bitter, sauer und süß mit einer herzhaften Komponente – und sorgt für eine echte Geschmacksexplosion. Die Zutaten für vier Personen: 1 Hokkaido-Kürbis, 150g Rucola, ca. 30 Blatt Basilikum, 200 g Ziegenfrischkäsetaler; 6 EL Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup, 4 TL mittelscharfer Senf, 2 TL Paprikapulver, rosenscharf, nach Belieben: Zitronensaft, (Walnuss-) Essig, Olivenöl, Pfeffer, Salz.

Den Kürbis entkernen und in 0,5 cm dicke Spalten schneiden. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech verteilen. Auf der zweiten Schiene von unten zehn Minuten bei 220˚ backen. In der Zwischenzeit eine Marinade aus der Hälfte des Honigs mit einem EL Olivenöl und dem Paprikapulver anrühren. Die Spalten bestreichen und weitere zehn bis 15 Minuten in den Ofen.

Rucola und Basilikum putzen, waschen und trocken schleudern. Die Frischkäsetaler vierteln. Den Rest des Honigs mit Zitronensaft, Senf, Essig, Olivenöl und Öl mit Salz und Pfeffer verrühren. Den Kürbis aus dem Ofen holen und auf vier Teller verteilen. Rucola, Basilikum und Käse darauf anrichten und mit der Vinaigrette beträufeln. Dazu passen Schweinefilet, Kalbs- oder Geflügelstreifen und ein tolles helles Brot. Guten Appetit! mics

