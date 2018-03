Der feine Unterschied

Ein tolles Mundgefühl, eine ähnliche Konsistenz, aber abweichende Fettstufen – so unterscheiden sich saure Sahne, Crème fraîche und Schmand. Doch an welche Speisen kommt was?

Ein Klecks Schmand oder Crème fraîche gibt Suppen einen besonderen Pfiff. Beides flockt in heißen Speisen nicht aus. Schmand ist etwas milder. © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Soll die Suppe sämiger werden? Der Bratensatz zur Soße verlängert? Das Dessert das gewisse Etwas erhalten? Dann geht der Griff in Richtung Kühlschrank zu Sahne, saurer Sahne, Schmand und Crème fraîche. Doch was nimmt man wofür? Worin unterschieden sich die Produkte, die im Kühlregal der Supermärkte meist einträchtig nebeneinander stehen?

„Sie unterscheiden sich im Fall von süßer Sahne

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3330 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018