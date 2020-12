Der Geschmack fängt schon im Kopf an

Wow. Meine erste Kolumne in einer Zeitung, die auch noch in meiner Wahlheimat Mannheim publiziert wird. Ich freue mich darauf, Sie ab sofort in meine kulinarische Welt zu entführen, Sie quasi „hinter die Kulissen der Spitzengastronomie“ blicken zu lassen. Und da wir kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel stehen, starte ich mit einem prickelnden Foodpairing. Passend zu den Aromen eines

...