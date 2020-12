Der Trend geht zu „Low Carb“

Seit Jahren empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Vollkorn- statt Weißmehl. Die Vollkorn-Variante liefere „reichlich Ballaststoffe sowie ein Plus an Vitaminen und Mineralstoffen“, heißt es in den zehn Regeln der DGE für vollwertiges Essen und Trinken. Doch mit dem Trend zur sogenannten „Low Carb“-Ernährung findet man in den Supermarktregalen plötzlich immer mehr Alternativen zum nährstoffarmen Weizenmehl, die zudem weniger Kohlenhydrate enthalten – und zum Vorteil für Allergiker auch kein Gluten. So auch das Mandel-, Kokos- oder Maniokmehl.

Unter anderem die „dm“-Eigenmarke „dmBio“ hat Mandelmehl in ihrem Sortiment. Laut Internetplattform „lowcarbrezepte.org“ könne in jedem Kuchen- und Brotrezept die vorgegebene Mehlvariante einfach durch Mandelmehl ersetzt werden. Der einzige Unterschied: Die Backwaren bekämen einen „leicht nussigen Geschmack“. In der Produktbeschreibung von dmBio steht: Mandelmehl beinhalte im Durchschnitt 93 Prozent weniger Kohlenhydrate als herkömmliches Mehl.

Zusätzliche Bindemittel nötig

Ein Selbstversuch mit Kokosmehl zeigt jedoch, so ganz einfach lässt sich das Weißmehl dann doch nicht durch die trendige Alternative austauschen. Die Herstellung ist zunächst simpel: Kokosraspeln oder -flocken im Mixer zerkleinern. Beim Kneten des Keksteigs musste allerdings festgestellt werden: Kokosmehl bindet schlechter. Wer online nach einer Lösung sucht, findet vor allem die Empfehlung, mehr Eier oder mehr Flüssigkeit in den Teig zu rühren. Außerdem ist das Kokosmehl leicht feucht und schimmelt dadurch schnell. Es sollte also im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Das aus der südamerikanischen Wurzelknolle Maniok gewonnene Maniokmehl ist bisher nur vereinzelt in Supermärkten erhältlich. Der hohe Stärkegehalt sorgt für eine Konsistenz, die dem Weizenmehl sehr ähnelt. Dadurch braucht es für die meisten Rezepte keine weiteren Bindemittel, um einen festen Teig herzustellen. Sophia Gehr

