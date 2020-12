„Der Vollmond macht die Weihnachtsbäume stark“

Die Diskussion gehört bei uns zum Advent wie Plätzchen, Tee oder Glühwein. Und so beratschlagen wir abends beim Essen wieder die große alljährliche Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Weihnachtsbaum zu kaufen? Dazu werden in der Familie seit Generationen die gleichen Theorien weitergegeben: Die einen behaupten, der Baum müsste einige Tage draußen ruhen, bevor er ins Haus kommt. Die anderen würden ihn am liebsten kurz vor der Bescherung schlagen.

Diesmal frage ich einen Fachmann. Emil Kling war früher Förster im Schriesheimer Wald und hat eigene Forschungen zum Thema Weihnachtsbäume betrieben. Wenn auch ungewöhnliche. Dabei hat er festgestellt, dass manche Sorten wie die Nordmann- und die Nobilistanne bei Vollmond sechs bis acht Prozent mehr Wasser einlagern als sonst. „Ich weiß, dass diese Studien von manchen belächelt werden“, sagt Kling. „Dennoch kann man nachweisen, dass die Anziehungskraft des Mondes bei den Tannen die Aufnahme von Wasser unterstützt.“

Der studierte Forstwirt hat daraus seine Konsequenzen gezogen. Zum einen lässt er auf seinen Anbauflächen in der Umgebung von Schriesheim überwiegend die Sorten Nordmann und Nobilis wachsen, die auch zu den beliebtesten Christbäumen der Deutschen zählen. Zum anderen schlägt Emil Kling die Bäume, die er im Advent verkauft, tatsächlich in den Tagen um Vollmond ein. „In diesem Jahr waren wir am 28. und 29. November zum Ernten draußen“, erzählt er mir.

Der Vorteil bei diesem Vorgehen sei, dass die „mit Wasser vollgetankten Tannen“ lange ihre Nadeln behielten. „Die können bis im Februar zu Hause stehen“, lacht der ehemalige Förster. Vor allem, wenn man sie dabei mit ein paar zusätzlichen Tricks unterstützt.

So schneidet Emil Kling die Weihnachtsbäume, die sich seine Kunden ausgesucht haben, noch einmal an, bevor sie ins Auto geladen werden. „Indem ich den Stamm um einen Zentimeter kürze, öffne ich die Tracheiden. Das sind langgestreckte Zellen, die im Baum quasi als Leitungen dienen, um das Wasser vom Boden bis in die Spitze zu befördern“, erläutert der Experte.

Das Anschneiden lässt sich natürlich auch zu Hause erledigen, wenn den Baum dort einige Tage im Freien gelagert hat. „Dann aber sollte er gleich ins Wasser, denn so ein Baum hat Durst“, betont Emil Kling. Und daher sei es wichtig, auch in der Folgezeit immer wieder frisches Wasser nachzugeben.

Jetzt – in der Vorweihnachtszeit – kommen bei dem Züchter aber auch viele Familien vorbei, für die es schlicht undenkbar ist, am Stand einfach eine Tanne einzupacken. Sie wollen mit der Säge selbst Hand anlegen.

Für solche Leute hat der frühere Förster in der Schriesheimer Ebene einen Rundweg angelegt, auf dem sie sich auf die Suche nach ihrem Wunschbaum machen können. „Die kurz vor den Feiertagen gefällten Exemplare halten natürlich auch lange“, meint Kling verschmitzt.

Damit würden wir in Sachen Tannenbaum wohl kein ganz großes Desaster erleben – egal, für welche der beiden Großtheorien aus der Familie wir uns entscheiden. Zumindest, solange wir ein Exemplar nehmen, das in der Region großgeworden ist.

Ich suche schon mal nach unsrer Säge. Damit es auch dieses Jahr wieder schöne Feiertage werden – mit gepflegten Familiendiskussionen beim Festessen am geschmückten Weihnachtsbaum. Vielleicht scheint dann sogar der Mond durchs Fenster. Auch wenn er bis dahin noch nicht wieder ganz rund sein wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020