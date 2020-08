Die Geschichte

Urkundlich wurde die Gemeinde Mörlenbach im Jahr 795, also vor 1225 Jahren, im Lorscher Codex zum ersten Mal erwähnt. Mörlenbach war über Jahrhunderte ein Grenzort zwischen Kurmainz und Kurpfalz, davon zeugen die Reste der Stadtmauer. Am Ausgangspunkt der ersten Siedlung seit der Zeit der Franken steht heute die Grundschule – die Schlosshofschule. Heute leben in den sechs Ortsteilen etwa 10 000 Einwohner.

Die Gemeinde Wald-Michelbach liegt im Überwald und ist flächenmäßig die größte im Kreis Bergstraße und hat in ihren neun Ortsteilen etwa 10 500 Einwohner. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Kirche, und somit Wald-Michelbach, von Papst Gregor IX. am 28. Mai 1238. Wald-Michelbach hieß damals noch „Michinbach“.

Unbedingt besuchen:

Museum für alte Läden und Reklame (Schulstraße 38, 64689 Grasellenbach; www.alte-laeden-reklame-museum.de).

Bergtierpark (Tierparkstraße 20, 64658 Fürth-Erlenbach; www.bergtierpark-erlenbach.de).

Diese Redaktion empfiehlt folgende Restaurants:

Für den großen Hunger: Landgasthof „Zur Mühle“, Hauptstraße 129, 69509 Mörlenbach-Weiher. Für den kleinen Hunger: „Bistro B10“, Am Bahnhof 10, 69483 Wald-Michelbach.

