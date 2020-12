Die perfekte Bratensoße braucht Zeit

Ein Braten ohne Soße wäre wie Weihnachten ohne Christbaum: unvollständig. Denn genau wie die Tanne bringt die Soße alle zusammen. Das Fleisch und das Gemüse, die Kartoffeln und den Wein. Sie ist buchstäblich die Essenz eines guten Essens. So hat Paul Bocuse, einer der besten Köche des 20. Jahrhunderts, einmal gesagt: „Wenn der Koch einen Fehler macht, gießt er ein wenig Soße darüber und sagt, es wäre ein neues Gericht.“

Weil sie um diesen Einfluss wissen, feilen Küchen auf der ganzen Welt an ihren Soßen. So auch die Küche der Küppersmühle, dem Fine-Dining-Restaurant am Duisburger Hafen, das sich moderner regionaler Küche verschrieben hat. Hier wird wöchentlich ein neuer Fond aus 40 Kilo Kalbsknochen angesetzt. Der dient als Basis für ihre Braten-, Pfeffer- oder Pilzsoßen.

Ein Grundfond muss her

Was bei Fond grundsätzlich wichtig ist? „Es sollte hinterher klar erkennbar sein, aus was er besteht. Ob es nun Wild, Gans oder Fisch ist“, erklärt Thomas Tramp, Inhaber und Patron der Küche. „Werden alle Geschmacksknospen gleichermaßen angesprochen, ist eine Bratensoße rund“, sagt der 37-jährige Koch.

Nun hat man zu Hause an Weihnachten nicht unbedingt einen Sternekoch an seiner Seite. Was ist zu beachten, will man die perfekte Soße kochen? Zunächst muss ein Grundfond her, den man aus den Karkassen des Geflügels, Fleisch oder Knochen zusammen mit Suppengrün, Zwiebeln und einem einfachen Rotwein mindestens 45 Minuten auskocht. Tramp rät: „Je länger und je schonender gekocht, umso besser.“

Um den Geschmack zu intensivieren, wird der Grundfond reduziert. Benutzt man im Grundfond noch einen einfachen Tafelwein, darf nach dem Passieren des Fonds zu einem trockenen Roten wie Barolo oder Primitivo gegriffen werden. Und erst zum Schluss kommen die Gewürze zum Einsatz, so dass ihre ätherischen Öle nicht mehr verfliegen können. Sarina Hunkel

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020