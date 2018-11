Ein Hauch von Orient

Hierzulande ist sie als Eintopf mit Wurst bekannt, in der Türkei wird sie cremig gegessen: die Linsensuppe. Fast jede türkische Provinz und jede Familie hat ihr eigenes Rezept – je nachdem, wo man fragt, wird sie mal schärfer, mal milder zubereitet.

Der Mannheimer Gastronom Ebubekir Selçuk erklärt das Basis-Rezept: Zunächst 200 bis 250 Gramm rote Linsen kochen. Dann eine Zwiebel andünsten und hinzufügen. Nun empfiehlt Selçuk „eine stärkehaltige, große Kartoffel und zwei Karotten hinzufügen“, das sorge für die Sämigkeit. Alles 30 Minuten köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. „Auch Brühe, Bouillon oder Fleischbrühe sind möglich“, sagt Selçuk. Dann alles bis zur cremigen Konsistenz pürieren. In einer separaten Pfanne etwas getrocknete Minze in Butter schwenken und beim Servieren über die Suppenteller geben. Mit Fladenbrot und Zitronenscheibchen servieren. Die Zitrone sorgt für die passende Säure und wird üblicherweise zu nahezu jeder türkischen Suppe gereicht.

Wer es schärfer mag, kann vorher in die Pfanne Chiliflocken geben. „Diese Suppe ist eine optimale Proteinquelle. Und in manchen türkischen Regionen wird sie sogar zum Frühstück gereicht“, so Selçuk. zyl

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018