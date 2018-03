Anzeige

Mehl und Butter oder Margarine sind die Grundbestandteile – und je nach Rezept kommen noch weitere Zutaten hinzu. Das Gemisch wird verknetet, zum Ergebnis sagt der eine dann Knetteig, der andere Mürbteig und der nächste spricht von Mürbeteig. Damit er perfekt gelingt, sollten Hobbybäcker einige Regeln beachten.

„Ob Butter oder Margarine verwendet wird, ist eine Frage des Geschmacks“, sagt Gerhard Schenk. Der Augsburger Konditormeister ist Präsident des Deutschen Konditorenbundes. Wichtig ist, dass keine Halbfettbutter oder -margarine zum Einsatz kommt. Sonst wird der Teig durch den Wasseranteil sehr weich und lässt sich schlecht verarbeiten.

Zwei leckere Rezept-ideen Quiche Lorraine: Aus 250 Gramm Weizenmehl, einer Messerspitze Backpulver, einem Ei (Größe M), einer Prise Salz, zwei Esslöffeln Wasser und 125 Gramm weicher Butter wird ein Knetteig hergestellt. Nach dem Ruhen werden nach dem Dr. Oetker-Rezept zwei Drittel des Teigs auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche in der Größe eines Tarteformbodens ausgerollt und als Teigboden in die Tarteform gelegt. Den übrigen Teig zu einer Rolle formen und als Rand an die Form drücken. Den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen und in der Mitte des vorgeheizten Backofens bei etwa 200 Grad für 15 Minuten vorbacken.

fein würfeln, in einem Topf andünsten und etwas abkühlen lassen. Den Speck mit 100 Gramm geriebenen , vier Eiern (Größe M) und 200 Gramm Schlagsahne verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Belag auf dem vorgebackenen Boden verteilen und auf dem Rost in den Backofen schieben – Backzeit: weitere 25 Minuten. Liebesbrief-Kekse: 125 Gramm zimmerwarme Butter oder Margarine, 50 Gramm Puderzucker und ein Päckchen Vanillezucker mit den Quirlen des Mixers cremig aufschlagen. Dann nach dem Rezept aus der Sanella-Küche den Abrieb einer unbehandelten Zitrone und 200 Gramm Mehl in die Butter-Zucker-Masse geben und mit den Quirlen kurz untermengen. Den Teig mit bemehlten Händen durchkneten und ruhen lassen.

125 Gramm zimmerwarme Butter oder Margarine, 50 Gramm Puderzucker und ein Päckchen Vanillezucker mit den Quirlen des Mixers cremig aufschlagen. Dann nach dem Rezept aus der Sanella-Küche den Abrieb einer unbehandelten Zitrone und 200 Gramm Mehl in die geben und mit den Quirlen kurz untermengen. Den Teig mit bemehlten Händen durchkneten und ruhen lassen. Den Teig später auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa drei Millimeter dünn ausrollen. Aus dem Teig 18 Rechtecke à sieben mal fünf Zentimeter und 18 Dreiecke schneiden. Die Rechtecke auf das mit Backpapier belegte Backblech legen. Die Dreiecke auflegen und die Liebesbrief-Kekse im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad etwa zehn Minuten blass goldbraun backen. Nach dem Abkühlen aus 30 Gramm Puderzucker und einigen Spritzern Zitronensaft einen dickflüssigen Guss anrühren. Einen Tupfer davon auf jeden Keks setzen und ein Herz aus Schokolade auf den „Liebesbrief“ kleben.

Wird der Mürbeteig mit dem Mixer hergestellt, dann empfiehlt es sich, weiche Butter oder Margarine zu verwenden. Darauf weist Frauke Hagemann hin. Sie ist Projektleiterin Backen in der Dr. Oetker Versuchsküche in Bielefeld. Kalte Butter schneidet man am besten in Stücke. Wer den Teig mit den Händen kneten möchte, hat es dann wesentlich leichter.