Einfach, gut umgesetzt

Heute starten wir mit einer neuen Kolumne, die in Zukunft einmal im Monat auf dieser Seite erscheinen soll. Der Autor: Tristan Brandt. Mit seinem Gastronomiekonzept und zwei erkochten Michelin-Sternen hat der 35-Jährige, der unter anderem im Restaurant „Schwarzwaldstube“ unter Harald Wohlfahrt, im Elsass bei Jean-Georges Klein und in Shanghai Erfahrungen sammelte, in den vergangenen Jahren fleißig am Ruf der Gourmet-Region mitgewirkt. Damit hat sich der Küchenmeister und Wahl-Mannheimer unter Deutschlands Spitzenköchen einen festen Platz erarbeitet. Seit Juli ist Brandt Geschäftsführer im Restaurant „959“ in Heidelberg.

Herr Brandt, Was erwartet unsere Leser in Ihrer Kolumne?

Tristan Brandt: Es gibt spannende Themen rund um die Kulinarik, Champagner oder Foodpairing – also zu probieren, was gut zusammenpasst. Und ich werde zeigen, dass nicht immer Wein zum guten Essen serviert werden muss...

Wir sind gespannt...

Brandt: Außerdem will ich zeigen, wie lange der Prozess dauert, ein neues Gericht zu entwickeln. Welche Mühen dahinterstecken, wie oft man probieren muss, um zufrieden zu sein.

Wer kocht eigentlich bei Ihnen zuhause?

Brandt: Wenn ich daheim bin, koche ich.

Und was gibt es dann?

Brandt: Spaghetti Bolognese – oder Kalbsgulasch. Einfache Gerichte, gut umgesetzt.

Ist das dann auch Ihr Lieblingsessen?

Brandt: Ja, das Kalbsgulasch. Mit Spätzle und Brokkoli.

Machen Sie denn die Nudeln oder Spätzle selbst?

Brandt: Nein nicht immer. Je nachdem wie viel Zeit ich habe, verwende ich auch Nudeln aus der Packung, achte aber auf gute Qualität.

Und wie kriegen Sie Geschmack an den Brokkoli?

Brandt: Mit Sojasoße. Die verleiht ihm noch den richtigen Kick.

Sie verraten uns dann in einer Kolumne sicherlich auch einmal das Rezept Ihres Lieblingsessens?

Brandt: Das mache ich gerne.

Was sollte jeder von uns immer im Vorrats- oder Gefrierschrank haben?

Brandt: Eine Kalbssoße. Die kann man wunderbar einmal in einer großen Menge vorkochen und dann in kleinen Portionen – manche benutzen Eiswürfelformen – einfrieren. Die Soße ist ruckzuck aufgetaut und verfeinert jedes Gericht. Das Rezept will ich auch einmal in einer Kolumne vorstellen.

Was sollte jeder kochen können?

Brandt: Wasser für die Eier (lacht). Nein, aber Spaß beiseite, eine Tomatensoße, so etwas zum Überleben, das auch schnell und ohne großen Aufwand zuzubereiten ist.

Okay, wie lautet das Überlebensrezept?

Brandt: Schalotten mit Olivenöl anschwitzen und Tomaten aus der Dose dazugeben. Die haben das beste Aroma. Das Ganze lasse ich köcheln und würze es dann kräftig mit Salz und Pfeffer. Ein Schuss Balsamico-Essig verleiht dem Ganzen dann noch den letzten Pfiff.

Was wünschen Sie der zurzeit sehr leidenden Gastronomie für 2021?

Brandt: Das sich das alles bald legt. Und dass wir in entspannter Atmosphäre tolle kulinarische Erlebnisse haben werden.

Sie sind gerade in der Schweiz und arbeiten dort an einem neuen Projekt.

Brandt: Ja, ich habe das Patronat für das Gourmet-Restaurant „EPOCA by Tristan Brandt“ des Fünf-Sterne-Superior-Hotels „Waldhaus Flims“ übernommen. Für die Küchenleitung habe ich das junge Nachwuchstalent Niklas Oberhofer, erst 24 Jahre alt, gewinnen können. Gemeinsam mit ihm habe ich das neue Küchenkonzept und Menü für das „EPOCA“ entwickelt.

Sind die Schweizer während der Corona-Zeiten etwas lockerer in der Gastronomie?

Brandt: Die Hotels sind geöffnet und nur die Hotelgäste dürfen in die Hotel-Restaurants gehen. Und das wollen sie. Wir sind direkt nach der Eröffnung schon für die nächsten Wochen ausgebucht.

Und was erwartet die Gäste?

Brandt: Unsere Gäste werden eine moderne französische Küche mit regionalen, alpinen Produkten und asiatischen Einflüssen sowie Weinen aus der Region genießen können.

Aber Ihr Mittelpunkt bleibt Deutschland und Mannheim mit der Rhein-Neckar-Region?

Brandt: Definitiv. Wir warten darauf, auch dort endlich weitermachen zu können.

