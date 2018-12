Endivienpastete mit Kapern und Rosinen

Neulich habe ich bei unserem kleinen Marktstand um die Ecke einen Endiviensalat gekauft. Der war so riesig, dass ich ihn kaum in den Kühlschrank bekam. Da stieß ich auf ein Rezept für – eine Endivienpastete!

Die Lösung für mein Salatproblem war also gefunden und ich machte mich sofort an die Arbeit. Der Teig ähnelt einem weichen Pizzateig und lässt sich sehr gut verarbeiten. Die Füllung ist ziemlich einfach. Nur ein Kilogramm Salat klein zu schneiden macht ein bisschen Mühe. Die Masse fällt allerdings zusammen, wenn man sie dünstet. Also: keine Panik!

Die Füllung der Pastete wird durch salzige Kapern und Oliven wunderbar aromatisch, Rosinen bilden ein süßes Gegengewicht. Wer Salat einmal anders zubereiten möchte, sollte dieses Gericht unbedingt ausprobieren.

Der Teig reicht für eine Form mit einem Durchmesse von 28 Zentimetern. Für den Teig ein Päckchen Trockenhefe in etwas warmem Wasser auflösen und etwa fünf Minuten beiseite stellen, bis sich Bläschen bilden. Dann 400 Gramm Mehl, das Hefewasser, sieben Teelöffel Fett und eine Prise Salz vermischen und kneten. Nach Bedarf kleine Mengen Wasser zufügen, bis ein weicher Teig entsteht.

Den Teig dann zugedeckt etwa ein bis zwei Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis die Größe sich verdoppelt hat. Der Teig kann auch am Vortag zubereitet und über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden. Dann sollte er aber zwei Stunden vor dem Backen herausgenommen werden, damit er allmählich Zimmertemperatur annehmen kann.

Für die Füllung ein Kilogramm Endiviensalat waschen und klein schneiden. Etwas Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, zwei Knoblauchzehen anbraten und dabei ständig rühren, damit er nicht verbrennt. Schwarze und entsteinte Oliven, zwei Teelöffel Kapern und, sofern gewünscht, etwas Chili hinzufügen. Endivien sowie zwei Teelöffel Rosinen und einen Teelöffel Pinienkerne hinzugeben. Bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Umrühren braten, bis der Pfanneninhalt möglichst trocken und sämtliche Flüssigkeit verdampft ist. Mit Salz abschmecken. Überschüssiges Fett abschöpfen und die Füllung zur Seite stellen.

Zum Backen der Pastete den Ofen auf 220 Grad vorheizen. Den Teig halbieren. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche – am besten aus Holz – die Hälfte des Teigs auf eine Dicke von drei bis vier Millimeter ausrollen und die Form damit auskleiden. Die gesamte Oberfläche mit einer Gabel mehrmals einstechen, dann die Füllung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.

Dann die zweite Hälfte des Teiges ausrollen und die Pastete damit bedecken. Die Kanten der Teigränder zusammendrücken, um die Pastete zu verschließen. Die Oberfläche mit einem Zahnstocher mehrmals einstechen und die Pastete im vorgeheizten Ofen zwischen 50 und 55 Minuten backen, bis sie oben goldbraun ist.

Die Pastete könnt ihr schließlich kalt oder zimmerwarm servieren. Guten Appetit!

