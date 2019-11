Entschleunigen auf dem Rhein

Mannheim.Die Stammkarte im Schiffsrestaurant „Heimat“ im Rheinauer Hafen ist nicht allzu groß, deckt dafür aber besonders bei den Hauptspeisen vieles ab. So ist vom „legendären Heimat Burger“ (17,90 Euro) über die Meeresfrüchte-Pasta (22,50 Euro) zum Angus Rumpsteak (28 Euro) für jeden Geschmack etwas dabei. Aber auch Klassiker wie das Wiener Schnitzel (21,50 Euro) oder Stroganoff vom Landschwein (22,50 Euro) sind zu finden. Zudem gibt es eine wechselnde Empfehlungskarte mit Fisch- und Fleischgerichten. Vorspeisen und wechselnde Desserts runden das Angebot ab.

Getränke

Als Aperitifs bietet die „Heimat“ unter anderem fünf Getränke auf seiner Hauptkarte an, darunter den Rosato Milo, eine Mischung aus Ramazotti Rosato, Prosecco und Basilikum oder einen Lillet Berry (jeweils 6,90 Euro). Hervorzuheben ist auch die große Auswahl an Gin-Getränken, die auf einer Holzplatte auch noch schick serviert werden. Die Preise der zehn verschiedenen Gin-Getränken liegen zwischen 9,50 Euro und 11,90 Euro. Ergänzt wird die Getränkekarte mit mehreren Biersorten, einer Weinkarte sowie üblichen und bekannten nichtalkoholischen Getränken.

Ambiente

Das Restaurant befindet sich auf einem Schiff, was für ein außergewöhnliches Ambiente sorgt. Das Schiff schwankt nicht, so dass auch zur Seekrankheit neigende Gäste problemlos essen können. Der Gang wird flankiert von gemütlichen Holztischen auf der rechten und linken Schiffsseite. Bei Tageslicht kann man auf vorbeifahrende Rhein-Schiffe schauen, in der Dämmerung sorgen Kerzenlicht und die Freundlichkeit des Personals für einen gemütlichen Abend. Trotz der scheinbaren Enge, ist die Lautstärke im Restaurant erträglich, so dass Gespräche ohne Mühe geführt werden können.

Geschmack

Aufgrund der dem Schiff geschuldeten vergleichsweise kleinen Küche verzichtet das Restaurant auf eine große Auswahl an Speisen, konzentriert sich stattdessen auf „wenige, aber hochwertige Produkte“, erklärt Restaurant-Chef Boris Antic. Mit Erfolg: Auf der Karte sind vor allem die osteuropäischen oder auch böhmischen Speisen, die saisonal variieren können. Auch die „adriatische Kräuterdorade“ überzeugte mit einer feinen Abstimmung zahlreicher passender Gewürze. Zum Dessert sei das hausgemachte Kinder-Bueno-Parfait jedem Gast ans Herz gelegt.

Wissenswertes

Familie Antic betreibt neben dem Schiffsrestaurant „Heimat“ noch andere Lokale in Mannheim. So gehören auch die „Bokeria“ auf dem Vereinsgelände des Tennisklubs TG Rheinau, das Restaurant „Hüftgold“ auf dem Gelände von Grün-Weiss Mannheim und der Neckarauer Cornelienhof zur Gastronomiefamilie Antic. Den Cornelienhof betreibt Boris Antic zusammen mit seinem Schulfreund, dem Handballspieler Uwe Gensheimer.

Fazit

Antic möchte Gästen ein genussvolles Erlebnis zum „Entschleunigen des Alltags“ bieten. Das gelingt dem Team. Ein Besuch ist für einen gemütlichen Abend zu zweit oder als Familie zu empfehlen. Die Qualität von Speisen und Getränken sowie die optische Präsentation rechtfertigen auch das gehobene Preisniveau. Bei der Planung sollte beachtet werden, dass das Schiff nur über eine Rampe erreicht werden kann. Bei Niedrigwasser ist diese stark geneigt. Für Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, könnte das schwierig werden.

Info: Restaurant „Heimat“, Antwerpener Straße 42, 68219 Mannheim,Telefon: 0621/893960, www.heimat-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019