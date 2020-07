Essbare Blüten verzaubern

Vielleicht war unser Besuch etwas überfallmäßig. Doch schon bald saßen wir auf der Terrasse und unsere Freunde tischten eine Riesenschüssel mit Sommersalat und eine Platte mit Butterbroten auf. Noch nie habe ich meine Familie bei Butterbroten (!) derart zugreifen sehen. Das Besondere an diesen hier: Sie waren mit bunten Blüten bestreut –Ringel- und Kornblumen, Rosenblätter und Malven.

Blumen verzaubern eben doch und so will ich mehr über essbare Blüten wissen. Bei der Gärtnerei Beier im Mannheimer Stadtteil Sandhofen ist Afra Stoll Expertin dafür. „Da gibt es so viel auszuprobieren“, gerät sie gleich ins Schwärmen. Gefordert sei allerdings auch Experimentierfreude.

Ihr erster Likör aus blauen Veilchen: Ein Flop, gesteht die Gärtnermeisterin lachend. „Der Geruch war großartig, die grün-braune Farbe eher überraschend, der Geschmack nicht so toll…“

Inzwischen ist sie bei ihren kulinarischen Versuchen erfolgreicher, liebt es, Kuchen mit Hibiskusblüten zu dekorieren und Blattsalate mit den gelben Blüten der Ringelblume oder den lilafarbenen des Strauchbasilikums optisch aufzupeppen. Weitere Küchenklassiker: Zucchiniblüten mit Hackfleisch und Taglilien mit Frischkäse gefüllt.

Die Lieblingsblüten der 26-Jährigen sind jedoch die der Kapuzinerkresse: „Die sehen so unscheinbar aus, schmecken aber richtig scharf. Ich benutze sie zum Verzieren beim Anrichten von Speisen oder nasche sie einfach so aus dem Blumenkasten.“

Auf ihrem Balkon zuhause wachsen im Sommer auch Zwergrosen, Dahlien und Ringelblumen, Zucchinipflanzen im Kübel und einige Kräuter, verrät mir Afra Stoll. Allesamt sind zum Verzehr geeignet. Sie werden später im Jahr von Chrysanthemen und Astern abgelöst, die ebenfalls essbar sind.

Früher kannte man Blüten auf dem Teller vor allem aus Gourmet-Tempeln. „Das hatte ein bisschen was Abgehobenes“, sage ich. Die Fachfrau aber winkt ab. „Vielmehr ist das was für den kleinen Geldbeutel und auch für Pflanzenfreunde, die nur wenig Platz und wenig gärtnerische Erfahrung haben.“ Diese können sich mit den zumeist pflegeleichten Blühern versuchen.

Einer Tagetes beispielsweise reicht ein einfacher Blumentopf. Spezielle Saatmischungen lassen im Balkonkasten bald verschiedenste essbare Blüten aufgehen. Das Geschmackserlebnis, das sie bieten, dürfte den einen oder anderen Hobbygärtner verblüffen. Wie mich kürzlich die neue Leidenschaft meiner Familie für Butterbrote verblüfft hat.

