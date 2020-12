Exotische Frucht voller Mineralien

Optisch erinnert die bräunliche und brüchige Tamarinde an eine große Erdnuss. Geschmacklich dürfte man das herbe, süßsäuerliche Fruchtmark der etwa 20 Zentimeter großen, daumendicken Samenhülse wohl von indischen Currys oder Chutneys kennen. In jedem Fall verdient sie mehr Aufmerksamkeit. Denn die Tamarinde ist eine Mineralstoffbombe. Laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) sind die Schoten des 20 bis 30 Meter hohen Tamarindenbaums reich an Pektin, Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, B-Vitaminen und Provitamin A.

Verwandt mit Hülsenfrüchten

Beheimatet ist Tamarinde vermutlich in Ostafrika. Von dort aus habe sie sich nach Indien und Asien verbreitet, heißt es auf der Internetseite des BZfE. Der Tamarindenbaum zählt zu den Johannisbrotgewächsen, die Schoten sind verwandt mit Hülsenfrüchten wie beispielsweise Erbsen und Linsen. Doch in welchen Gerichten ist die angepriesene Mineralstoffbombe tatsächlich enthalten? Das Fruchtmark der Tamarinde wird zum Würzen von Getränken, in Soßen oder auch zu Desserts serviert. In der indischen Küche – so das BZfE – ist die exotische Frucht eine wichtige Zutat. Besonders in Rezepten aus dem tropischen Süden tauche die Tamarinde als Bestandteil auf, so das Mannheimer Restaurant „Indian Palace“.

Im Supermarkt findet man die auch als Sauerdatteln oder Indische Datteln bekannte Frucht meist in Form einer getrockneten Masse im Block oder als Paste in Dosen und Gläsern. Bei der Zubereitung wird die Paste dann teelöffelweise mit etwas Wasser angerührt. „Getrocknete Tamarinde muss etwa 15 Minuten lang in heißem Wasser einweichen und anschließend durch ein feines Sieb gedrückt werden“, schreibt das BZfE auf seiner Internetseite.

Denn: Beim Kochen wird dann nur der Saft verwendet. Essbar sind jedoch auch die dunklen, kleinen Kerne der Tamarinde. Bis zu zwölf solcher Kerne befinden sich jeweils in den Samenhülsen. Sie werden vor dem Verzehr entweder geröstet oder aufgekocht. Sophia Gehr

