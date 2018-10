Frankensteins Monster am Stiel

In der nächsten Woche dreht sich alles um Halloween, die gruseligste Nacht des Jahres. Mittlerweile bin ich sogar auf die Kinder vorbereitet und verschenke reichlich Süßes. Ganz beliebt sind diese Cakepops. Ich nenne sie Frankys Monster Kids.

Zuerst den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Für den Schokobiskuit sieben Eiweiße steif schlagen. 190 Gramm Zucker ganz langsam einrieseln lassen und dann sechs Eigelbe nacheinander vorsichtig unterheben und einige Sekunden weiterschlagen. Zum Schluss 150 Gramm Mehl und 130 Gramm Kakaopulver unterheben. Den Teig in eine gefettete und gemehlte Form geben. Das Ganze kommt dann für rund 45 Minuten in den Ofen.

Lasst den Teig auskühlen. Dann zerbröselt ihr ihn in eine Schüssel und fügt nach Bedarf Crème Fraîche und Aprikosenmarmelade dazu. So viel, dass ihr eine homogene Masse habt und ihr damit kleine Rechtecke formen könnt. Wenn ihr die Rechtecke geformt habt, kommen diese für rund 30 Minuten in den Tiefkühler. Dann 500 Gramm weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen und ein bis zwei Löffel grüne Lebensmittelfarbe hinzugeben. Die Kugeln aus dem Tiefkühler nehmen.

Danach taucht ihr Papierstrohhalme in die flüssige Schokolade, denn steckt ihr sie in eins der Rechtecke. Danach die Kugel zuerst in Schokolade tauchen, kurz abtropfen lassen und dann nur mit dem Ende in bunte Streusel drücken und abkühlen lassen. Die Streusel sollen die Haare der Monster Kids darstellen. Das ganze wiederholt ihr so lange, bis alle mit Schokolade umhüllt sind. Anschließend 50 Gramm weißen Fondant ausrollen und kleine Kreise ausstechen.

Das sollen die Augen werden. Dafür könnt ihr zum Beispiel den Kopf einer Tülle nehmen oder einen runden Ausstecher mit etwa sechs Millimeter Durchmesser. In manchen Supermärkten gibt es auch essbare Zuckeraugen zu kaufen. Mit schwarzem Lebensmittelstift die Pupillen auf die Fondantkreise aufmalen. Die Augen könnt ihr mit etwas flüssiger Schokolade auf den Kopf kleben. Den Mund und die Narben mit dem Stift aufmalen – fertig sind eure kleinen Monster.

