Frisches aus dem Wok

Ob dampfend heiß in einer würzigen Suppe oder mit knackigem Gemüse kombiniert: Asiatische Nudeln sind vielseitig variierbar und sehr angesagt. „Das erkennen wir daran, dass die Vielfalt der asiatischen beziehungsweise japanischen Nudeln auch in Deutschland größer geworden ist“, sagt Pamela Djaruman von der japanischen Nudelbarkette „MoschMosch“ in Frankfurt.

Ramen (dünne Weizennudeln), Udon (dicke Weizennudeln), Sobanudeln (dünne, braune Nudeln aus Buchweizen) und Harusame (Glasnudeln) sind nur einige wenige Sorten. Sie lassen sich scharf, mild, heiß oder kalt zubereiten. Auch ganz leicht zu Hause: Etwa das Gericht „Jippi Jappa“, wie Djaruman verrät. Öl in einem Wok erhitzen, Gemüse (Weißkohl, rote Zwiebeln, Karotten, Paprika, Zucchini) und Champignons hinzugeben und kurz braten. Nudeln (220 Gramm) hinzufügen, ein paar Spritzer Wasser dazu und unter Rühren braten. Yakisoba-Sauce (30 ml) hinzufügen und weiterbraten. Dann Sojasprossen (30 Gramm) hinzugeben, durchmischen und anrichten. Mit Frühlingszwiebeln und Limette garnieren. „Nach Belieben mit gebratener Hühnerbrust, gebratenen Garnelen oder frittiertem Tofu ergänzen.“ Guten Appetit! zyl

