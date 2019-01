Fruchtgummi-Regenwürmer auf Brownie-Erde

Nein, bei uns im Garten gibt es derzeit keine Regenwurm-Plage. Wir hatten nur eine ausgefallene Idee für einen Kindergeburtstagskuchen.

Die Blumenerde ist hier Schokopudding, die Regenwürmer sind aus Fruchtgummi und garniert wird das Ganze mit Zitronenmelisse: Beim Anblick der lustigen „Regenwürmer im Tontopf” werden die Kinder ganz bestimmt große Augen machen!

Für diese süße Leckerei benötigt ihr sechs kleine Tontöpfe und etwa eine Stunde Zeit.

Zuerst werden die Tontöpfe mit kaltem Wasser ausgespült. Nachdem sie getrocknet sind, 60 Gramm Marzipanmasse als Pfropfen auf die Löcher der Tontöpfe verteilen.

Von insgesamt 500 Milliliter Milch sechs Esslöffel in eine Schüssel geben und den Rest der Milch in einem Topf erhitzen. Anschließend zwei Esslöffel Zucker mit einem Päckchen Schokoladen-Puddingpulver und der kalten Milch in einer Schüssel gut verrühren.

Sobald die restliche Milch kocht, wird das angerührte Puddingpulver hineingegeben. Einmal unter Rühren aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Nun den Pudding gleichmäßig auf die Tontöpfe verteilen.

Sobald er vollständig abgekühlt ist, drei Schoko-Brownies zerkrümeln und als „Blumenerde“ auf den Pudding streuen. Wenn ihr noch etwas Kakaopulver darüber streut, wirkt es noch echter. Zum Schluss ein paar Würmer aus Fruchtgummi leicht in die Erde und den Pudding stecken, damit sie etwas Halt bekommen und aus den Töpfchen gucken. Zum Abschluss die Töpfe mit Zitronenmelisse verziert – und fertig sind eure Regenwürmer im Blumentopf.

