Für die Feiertage: „Taschenkrebs – Rettich – Grapefruit“

Zutaten (für 4 Personen):

Taschenkrebs

250 g Taschenkrebsfleisch (im Glas)

Schnittlauch, fein geschnitten

50 ml Olivenöl

1 EL Limonenöl

Abrieb einer ganzen Limette

Salz und Pfeffer

2 Spritzer Tabasco

Garnitur

Wildkräuter

Limonenöl

Salz

Rettichsalat

1 Rettich

100 g weißer Balsamico

100 g Zucker

Vinaigrette

2 rosa Grapefruits

100 ml Grapefruitsaft

20 ml weißer Balsamico

100 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Gartenkresse

Zubereitung

Den Taschenkrebs mit 50 ml Olivenöl, 1 EL Limonenöl, dem Abrieb einer ganzen Limette sowie 2 Spritzer Tabasco marinieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den fein geschnittenen Schnittlauch unterheben.

Den Rettich in Scheiben und dann in feine Streifen schneiden (ca. 1 mm). Für den Sud 100 ml Wasser, 100 g weißen Balsamicoessig und 100 g Zucker in einen Topf geben. Diesen aufkochen lassen, so dass sich der Zucker auflöst. Anschließend den Sud auf den aufgeschnittenen Rettichsalat (220 g) gießen und auskühlen lassen - dadurch wird die Struktur zerstört und der Rettich bekommt ein feines und angenehmes Aroma.

Anrichten

Das Taschenkrebsfleisch mit Wildkräutern, einer Prise Salz und Limonenöl marinieren. Aus der rosa Grapefruit kleine Segmente herausschneiden und diese auf den Teller garnieren.

Den Rest der Grapefruit auspressen. Aus 100 ml Grapefruitsaft, 20 ml weißem Balsamicoessig und 100 ml Olivenöl sowie Salz & Pfeffer entsteht eine köstliche Vinaigrette, die um das Krebsfleisch herum aufgetragen wird. Zum Abschluss als hübschen Hingucker die Gartenkresse auf den Teller platzieren.