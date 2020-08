Gärtnerlust statt Urlaubsfrust

E ine gefühlte Ewigkeit hatten wir Coronaferien – wie meine Kinder die erste Zeit des Lockdowns euphemistisch nannten. Diese Phase wurde vom Homeschooling abgelöst. Jetzt haben wir Eltern den Nachwuchs erneut zu Hause. Denn es sind Sommerferien. Verreisen? In diesem Jahr schwierig. Freizeitangebote? Wegen der Pandemie sehr begrenzt. Also ist wieder die Kreativität von Mama und Papa gefragt. Und damit denen die Ideen nicht ausgehen, hier drei Projekte für kleine Pflanzenfreunde. Selbst ausprobiert und damit eigentlich mit Geling-Garantie. Einen riesigen Garten braucht man dafür nicht. Für die grünen Aktionen reichen ein kleiner Balkon oder eine Fensterbank.

Projekt 1: Der Miniteich

Beim Blumenhändler um die Ecke haben wir Schwimmpflanzen entdeckt. Schnell ist bei meinen Kindern die Idee für einen Miniteich geboren. Unsere Wahl fällt auf ein Wännchen mit Gemeinem Schwimmfarn (Salvinia natans) und auf eine Muschelblume (Pistia stratiotes). Letztere erinnert optisch an Kopfsalat und wird – wohl deshalb – auch Wassersalat genannt. Weil die Muschelblume kein Wasser aus der Leitung mag, holen die Kinder zu Hause welches, das wir in der Regentonne gesammelt haben, und geben es in eine Alu-Schale. So entsteht die Basis für den Miniteich.

Die Muschelblume bevorzugt Temperaturen zwischen zehn und 28 Grad. Daher müssen wir darauf achten, dass es ihr im Hochsommer vor unserer Haustür nicht zu heiß wird. Als Mitbewohner passt der Gemeine Schwimmfarn perfekt, denn er kommt mit den gleichen Bedingungen zurecht. Wir geben die Pflanzen vorsichtig in die Schale. Dazu kommen eine Froschfigur, die ebenfalls auf dem Wasser treibt, und eine Schwimmkerze als Deko. Meinen Nachwuchsgärtnern gefällt’s.

Projekt 2: Kleiner Dschungel

Ein geheimnisvoller Dschungel oder ein lieblicher Feen-Wald: Solche Landschaften im Kleinformat können in den Urlaubswochen ganz einfach auf der Fensterbank entstehen. Dafür werden bei uns ausrangierte Balkonkästen mit Blumenerde gefüllt und mit zwei Hand voll Sand gemischt. In die Erde hinein streuen wir anschließend nämlich eine bienenfreundliche Saatmischung für Wildblumen und Kräuter, die am besten in einem Boden mit wenig Nährstoffen gedeihen. Schon nach wenigen Tagen sprießt das erste Grün und die Kinder haben ein Erfolgserlebnis. Sind die Pflanzen ein bisschen höher gewachsen, dürfen Raubkatzen- und Feen-Figuren zwischen den Stängeln einziehen. Gehen die Blüten auf, gesellen sich Bienen hinzu. Dann herrscht bald Hochbetrieb – in dem kleinen Dschungel oder im Feen-Wald auf der Fensterbank.

Projekt 3: Kunst aus der Natur

Für Generationen kleiner Leute ist sie Vorbild: Pippi Langstrumpf. Wie das Mädchen mit den roten Zöpfen können Ferienkinder in den kommenden Wochen auch als „Sachensucher“ unterwegs sein. Augen auf also bei Spaziergängen durch Wald und Felder, beim Spielen im Garten oder im Park. Gefunden haben wir während unserer jüngsten Touren Zapfen, mit Moos bewachsene Stöcke, leere Schneckenhäuser, hübsche Blüten, formschöne Blätter und Steine, die – mit viel Fantasie – wie Herzen aussehen. Zu Hause schnappen sich die Kinder nun einen großen Blumenuntersetzer und legen aus ihren Fundstücken ein Natur-Mandala. Pippi würde über das Kunstwerk sicher staunen.

