Geniestreich im Gin-Glas

Von Heidemarie Pütz

Aus dem Gin-Glas duftet es für eine Teilnehmerin leicht nach Kiefer. „Die Mischung aus Heublumen und mentholhaltigen Wacholderbeeren erinnert an den Nadelbaum“, erklärt Thomas Weinberger von der Destillerie Lantenhammer im bayerischen Hausham beim Online-Tasting. Statt beim Workshop auf die Voralpen schauen zu können, sitzt in Corona-Zeiten jeder Teilnehmer zuhause vor seinem Rechner. Davor steht eine Batterie von Gläsern, kleinen Probeflaschen, verschiedenen Tonics, Eiswürfeln sowie Zitrone, Gurke und Kräuter für den beliebten Cocktail.

Der Gin-Experte Thomas Weinberger erscheint formatfüllend auf dem Monitor. Er führt 150 Minuten lang kenntnisreich und unterhaltsam durch die Welt des Gins. „Das Image des Wacholdergetränks hat sich rapide gewandelt“, erzählt er. Fast jeden Tag kommen neue Sorten auf den Markt. Die Renaissance erklärt der Fachmann damit, dass Gin leicht zu mixen ist. Den Trend begründete vor einigen Jahren vor allem ein Gin-Cocktail mit Gurke im Glas – jeder wollte an der Bar so ein Getränk haben.

Süß oder herb

Gin ist auch deshalb angesagt, weil für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Spirituose wird inzwischen in fast jedem Stil hergestellt: klassisch wie Gordon’s und Bombay Sapphire in der blauen Flasche. Oder im sogenannten New Western Style wie der schottische Hendrick’s mit Gurken- und Rosenessenzen, und fassgereifte Varianten wie der im Rieslingfass gelagerte bayrische K-Gin mit alpinen Kräutern.

„Wer auf fruchtige Noten steht, nimmt einen mit Himbeernote oder einen Sloe Gin, der als Gegenspiel zur bitteren Schlehe etwas Süße hat“, sagt Eric Bergmann, Barkeeper und Geschäftsführer der Bar „Jigger & Spoon“ in Stuttgart. Die im Prinzip wenig aufwendige Herstellung führte zu einer Flut neuer Gin-Marken. Denn es bedarf keiner langen Reifezeit wie bei Whisky oder Rum. Die Basis ist landwirtschaftlicher Alkohol, meist aus Getreide.

Beim Destillieren nimmt der Brand das Aroma der beigefügten Wacholderbeeren auf. Die EU definiert, dass der Wacholdergeschmack vorherrschend bleiben muss, auch wenn Gin mit weiteren Aromastoffen erneut gebrannt und damit „Destillierter Gin“ wird.

Die Qualität eines Gins erkennen Experten unter anderem am Alkoholgehalt: Die Verordnung schreibt mindestens 37,5 Volumenprozent vor. Für Thomas Weinberger und Eric Bergmann wird es aber erst ab 40 Volumenprozent interessant. Dann erst kämen die Aromen zur Geltung. Der Auswahl von Geschmacksnoten sind keine Grenzen gesetzt, darunter finden sich Brennnessel, Zirbenzapfen, Mädesüß, Kratzdiestel und Zuckertang.

Beim Online-Tasting wird allen Teilnehmern schnell klar, dass Gin zu den eher komplexen Spirituosen zählt. Ihn pur zu verkosten, eröffnet neue Duft- und Geschmackswelten. Nur wer seinen Gin kennt, weiß auch, wie er ihn am besten trinkt. Und er weiß, welches Tonic Water für seinen Gin & Tonic passt, sagt Experte Weinberger. Der Mix bestehe zwar nur aus zwei Komponenten und der Garnitur, aber jeder könne ihn nach seinem Geschmack zubereiten.

Zuerst füllt man das Glas randvoll mit minus 18 Grad kalten Eiswürfeln auf, gießt 4 bis 6 Zentiliter Gin darüber, füllt langsam mit gekühltem Tonic auf und garniert dann. Viel Eis hält besser die Kälte, so dass das Getränk nicht so schnell verwässert. Ein Tonic mit viel Kohlensäure sorgt für einen nachhaltigeren Geschmack.

Mix mit Wacholderbeeren

Bei der Garnitur sollte man eine Zutat nehmen, die das vorherrschende Aroma des Gins widerspiegelt: etwa Zesten von Zitronenschalen oder Gurkenscheiben. Weinberger mahlt einen Hauch getrockneter Wacholderbeeren ins Glas. So nimmt die Nase die dominierende Note wahr.

Gin wird man jedoch nicht gerecht, wenn man ihn nur mit Tonic trinkt. Man kann ihn etwa mit Ginger Beer mixen und eine Limette als Garnitur nehmen. Auch die Kombination mit Gurkenlimonade schmeckt, und die Dekoration mit dem grünen Gemüse passt sowieso immer. Dazu schneidet Weinberger mit dem Sparschäler ein langes Stück von der Gurke und twistet es wie eine Schnecke um einen Holzspieß, den er in das Longdrink-Glas steckt.

Gin funktioniert in vielen Mixgetränken, etwa als Gin Soda, Cosmopolitan oder Gin Fizz. Für seinen Cosmo 1934 nimmt Eric Bergmann 5 Zentiliter 47-prozentigen London Dry Gin, 2 Zentiliter frisch gepressten Zitronensaft, 1 Zentiliter Bitterorangenlikör und 1Zentiliter Himbeersirup. Alle Zutaten auf Eis shaken und sie durch ein feines Sieb in eine Champagnerschale gießen. Einem entspannten Abend steht nichts mehr im Wege! dpa-tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020