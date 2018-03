Goldenes Gewürz

Anzeige

Rund ein Kilogramm pro Jahr: So viel Honig essen die Deutschen laut Statistischem Bundesamt. Geschmacklich unterscheiden sich die Honigsorten durch ihre Herkunft und die Jahreszeit. Denn je nach Standort stehen den Bienen verschiedene Blumen zur Honigproduktion zur Verfügung. „Honig macht die Landschaft, in der er gesammelt wurde, schmeckbar“, sagt Eva Derndorfer aus Wien. Gemeinsam mit Elisabeth Fischer hat sie ein Kochbuch zu Honig veröffentlicht. In Deutschland gibt es eine große Honig-Auswahl, etwa Tannenhonig aus dem Schwarzwald, Heidehonig aus der Lüneburger Heide oder Frühlingsblütenhonig aus dem Allgäu.

„Grundsätzlich sind Honigtauhonige würziger, zum Beispiel Waldhonig, Tannenhonig oder Edelkastanienhonig“, sagt Petra Friedrich vom Deutschen Imkerbund. Süßer sind Blütenhonige wie Löwenzahnhonig oder Rapshonig. In der Imkerei oder auf dem Wochenmarkt gibt es meist Probiergläser. „Für einen guten Blütenhonig sollte man bereit sein, mindestens fünf Euro zu zahlen“, sagt Friedrich. Ausgefallene Sorten wie der Heidehonig liegen bei neun bis elf Euro.

Buchtipp Eva Derndorfer, Elisabeth Fischer: Honig – Das Kochbuch. Brandstätter. 240 Seiten, 34,90 Euro.

Wer denkt, dass Honig nur aufs Brot oder in den Tee gehört, wird beim Durchblättern des Honig-Kochbuchs eines Besseren belehrt: Dort finden sich 85 Honig-Rezepte – von Suppen über Salate bis hin zu Fisch, Fleisch und Desserts. Laut den Kochbuchautorinnen lassen sich fast alle Speisen mit Honig verfeinern. „Honig ist nicht nur ein Süßungsmittel, sondern auch ein Gewürz. Er verfeinert pikante und süße Speisen“, sagt Derndorfer.