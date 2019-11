„Grünes Stüble“: Kulinarische "Waldspaziergänge"

Karte

Das „Grüne Stüble“ überrascht mit kulinarischen „Waldspaziergängen“, genussreichen „Radtouren“ durchs Liebliche Taubertal und auch einer Keksdose mit Spieluhr zum Dessert. Die exquisite Karte überzeugt mit saisonalen und regionalen Produkten. Ein Drei-Gang-Menü ist schon für knapp 40 Euro zu haben. Die sehr kreative Küche vereint Großmutters Klassiker (Fränkisches Hochzeitsessen) mit Schätzen aus Wald und Region, wie Hohenloher Flank Steak, Kartoffelgrimbele, Bockshornklee-Käse, geweckten Fichtenspitzen und Wachbacher Linsensalsa.

Getränke

Wie wär’s mit einem Secco mit Sauerkirsch-Mandel-Likör und Kräutersirup zur Begrüßung? Hier trifft auch Honig-Wein auf Schwarze Johannisbeere und es gibt bernsteinfarbenes Emmer-Bier. Regionale Weine aus Württemberg, Baden und Franken runden das vielfältige Angebot ab, das vom „Johanniter“ – eine Weißweinzüchtung mit Riesling (Ruländer x Gutedel) – über selbst hergestellten Quitten- und Apfelsaft von eigenen Streuobstwiesen bis hin zur Schlehenlimonade, zum „Tauberfränk’schen Gin“, zum Hohenloher Whisky und zu fair gehandeltem Röstkaffee aus dem Kongo reicht.

Ambiente

Die Gäste fühlen sich wie im eigenen Wohnzimmer. In das alte Schulhaus hat ländliche Gemütlichkeit Einzug gehalten. Passend zur Naturnähe, zur Regionalität und zur nachhaltigen Küche ging das „Grüne Stüble“ 2017 mit vielen Naturmaterialien an den Start. Holz, Stein, Grün-, Braun- und Grautöne, also viele Erdfarben, wurden verwendet. Liebevolle Dekorationen und Werke von Künstlern aus der Umgebung schaffen eine tolle Wohlfühlatmosphäre, in der man gerne auch spannende vegetarische und vegane Kreationen oder ungeniert „Omas“ Quarkkrapfen genießen kann.

Geschmack

Hier fängt der Genuss nicht erst im Gaumen an. Das Küchenteam legt großen Wert auf die Präsentation, den Duft und den Geschmack. Alle Sinne will man ansprechen. Spitzwegerich, Löwenzahn und Malvenblüten (auch zum Verzehr geeignet) setzen im Sommer geschmackliche Höhepunkte. Für Überraschungen sorgen Ringel-, Flocken- und Kornblume, Gänseblümchen, Vergissmeinnicht und Wildrose. Sehr viele Kräuter aus dem eigenen Garten (Olivenkraut, Sauerampfer und Kapuzinerkresse), aber eben auch saisonale Wildkräuter wie Dost, Schafgabe und Bärlauch kommen zum Einsatz.

Wissenswertes

Restaurantleiterin Katharina Weiß und Küchenchef Heiko Pröger wollen ihre Gäste die Heimatküche neu entdecken lassen und die Sinne für alle Köstlichkeiten anregen. Das nachhaltige Handeln wird mit dem „Greentable“-Standard unterstrichen: Müllvermeidung, kurze Transportwege, möglichst kleine CO2-Abdrücke sind das klare Ziel. Es gibt sogar einen „entwicklungspolitischen Nachtisch“. Wer diesen bestellt, lässt Bäume in Bangladesch pflanzen. Weiß hat sich die Klimaschutz-Arbeit in Südasien selbst schon angeschaut. Schon über 1800 Bäume wurden mit Hilfe der Gäste neu gesetzt.

Fazit

Heimat, Genuss und Nachhaltigkeit – diese drei Worte bringen das Konzept des Restaurants auf den Punkt. Wenige Kilometer vom Taubertal entfernt findet sich die kulinarisch höchst interessante Gaststätte umgeben von Ruhe und landschaftlicher Idylle. Die Gaumenfreuden mit Wow-Effekt überraschen und haben schon viele zur Wiederkehr in den Familienbetrieb mit seinen 30 Jahren Erfahrung (auch im Catering) veranlasst, der mit seinen blumigen Grüßen auf dem Teller und den kleinen Verspieltheiten überzeugt.