Halloumi grillen

Nur festen Käse direkt auf den Rost legen.

Der aus Zypern stammende, feste Halloumi-Käse eignet sich perfekt zum Grillen: Er schmilzt nicht auf dem Rost und passt gut zu Fladenbrot. Aber auch Feta oder etwas reifere und festere Mozzarella-Sorten aus Büffelmilch bieten sich an, so der Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Weichere Sorten aus Kuhmilch werden dagegen besser als Füllung für Gemüse wie Champignons und Tomaten

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1034 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.06.2010