Schon Kelten und Römer fühlten sich hier am Neckar wohl. Als erste urkundliche Erwähnung Heidelbergs gilt 1196. Das Schloss ist im 13. Jahrhundert als Burg entstanden und nach und nach zu einem Renaissanceschloss umgestaltet worden. Heidelberg mit rund 160 000 Einwohnern ist von der ältesten Universität der Bundesrepublik (einer der ältesten in Euro) und vom Tourismus geprägt.

Unbedingt besuchen:

Brückenaffe:

Der Brückenaffe ist ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Schon im 15. Jahrhundert wird an der Alten Brücke ein Brückenaffe erwähnt. Die heutige Bronzeplastik von Professor Gernot Rumpf wurde 1979 aufgestellt. Der Spiegel in seiner linken Hand symbolisiert Eitelkeit, aber auch Lüsternheit und Hässlichkeit sind in der Figur thematisiert.

Diese Redaktion empfiehlt folgende Restaurants:

Für den großen und kleinen Hunger: Die Schiffsanlegestelle liegt in der Heidelberger Altstadt mit einem großen gastronomischen Angebot. Auch direkt an der Alten Brücke gibt es vom gepflegten gutbürgerlichen Restaurant über die italienische Eisdiele bis zum asiatischen Imbiss viele Angebote. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind die Flächen für die Außenbestuhlung noch einmal erweitert worden.

