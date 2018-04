Heimliche Helden

Anzeige

Sie fehlen in keiner Küche, doch kaum jemand weiß, wie sie heißen. Dabei haben sie so wohlklingende Namen wie „Zittauer Gelbe“, „Höri Bülle“ oder „Dresdner Plattrunde“. Von der bodenständigen Hausfrauenküche bis zur Spitzengastronomie gehören Zwiebeln in fast jedes herzhafte Gericht.

„Zwiebeln sind vielseitig und für jeden Garprozess wie Kochen, Braten oder Schmoren geeignet“, sagt Sternekoch Achim Schwekendiek. Die „heimlichen Helden der Küche“, wie Schwekendiek das Gemüse nennt, können durchaus die Hauptrolle in einem Gericht wie etwa Zwiebelkuchen oder -suppe spielen. Nahezu unbemerkt geben sie als Würzmittel aber auch Suppen, Soßen und Salaten Geschmack.

Obwohl die weit verbreitete braune Haushaltszwiebel in der heimischen Küche ein Allrounder ist, der immer passt, lohnt es sich, auch andere Zwiebelsorten auszuprobieren. Sein Tipp: Zwiebeln einzeln kaufen. So sei es kein Problem, auch in einem kleinen Haushalt verschiedene Sorten vorrätig zu haben.