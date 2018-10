Herzhafte Kürbismuffins

Ist der Sommer in den letzten Zügen, sage ich „Hallo Herbst!“ und begrüße ihn mit einem passenden Gericht: mit herzhaften Kürbis-Muffins.

Schäle und wasche eine große Kartoffel. Sechs Champignons ebenfalls waschen. Ein kleiner Hokkaido und drei Frühlingszwiebeln in kleine Würfel schneiden. Zwei Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Eine rote Chilischote in feine Ringe schneiden. Erhitze in einer Pfanne etwas Olivenöl und dünste Kartoffeln und Pilze darin an. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und die Pfanne beiseite stellen. Heize den Backofen auf 180 Grad vor. Gib die Hokkaido-Würfel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Träufle etwas Olivenöl über die Kürbiswürfel und würze sie mit Salz und Pfeffer. Nun das Backblech etwa 15 Minuten in den Ofen geben, bis der Kürbis weich ist. Diesen im nächsten Schritt stampfen. Vermenge 175 Gramm Mehl mit einem Esslöffel Sojamehl, 75 Gramm Haferflocken und einem Teelöffel Backpulver und füge die Kürbismasse hinzu. Mische die Frühlingszwiebeln unter den Teig. Um den Teig etwas geschmeidiger zu bekommen, etwas Olivenöl dazugießen und einkneten. Den Teig großzügig würzen und zum Schluss die Kartoffel-Champignon-Masse aus der Pfanne unterheben. Heize den Backofen auf 180 Grad vor. Fülle den Teig in Muffinförmchen. Anschließend die Muffins mit Kürbiskernen toppen und für 35 Minuten im Backofen backen, bis sie durch sind.

