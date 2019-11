Holzkohlegrill im Mittelpunkt

Mannheim.Karte: Die Speisekarte des „Akropolis“ unterscheidet sich von der eines typisch griechischen Restaurants. Neben Klassikern wie Gyros mit Pommes und Zaziki (17,80 Euro) gibt es eine große Auswahl an Steaks. Black Angus, T-Bone oder Rumpsteak – jedes Rindfleisch wird von Nikolaos Chatzinikolaou auf dem Holzkohlegrill nach Wunsch des Gastes zubereitet. Der Preis für ein Steak mit Bratkartoffeln und Salat beginnt bei 36,50 Euro. Zuvor empfiehlt sich ein Blick auf die Vorspeisen: Gegrilltes Gemüse, Feta mit Sesam und Honig oder eine Bohnensuppe sind mehr als nur Appetitanreger.

Getränke: Im Keller des Restaurants in K4 warten 13 zumeist griechische Weine auf den Gast. Dazu zählen der mit Harz versetzte weiße Retsina oder der mild und trockene Makedonikos, dessen Reben in Nordgriechenland gedeihen. Wer es weniger herb mag, dem empfiehlt sich der halbsüße Rosé Imiglykos oder ein roter Marvrodaphne, der sich aufgrund seiner Süße als Dessertwein eignet. Mit einem Merlot vom Fass befindet sich auch ein Franzose auf der Weinkarte. Bier bezieht das „Akropolis“ aus der Karlsruher Privatbrauerei Höpfner, aber auch das griechische Lager Mythos ist verfügbar.

Ambiente: Bilder des Restaurants aus den 50er- und 60er-Jahren und eine alte Registrierkasse ziehen neugierige Blicke auf sich und zeugen von der langen Existenz des Akropolis. Vertäfelte Wände, eine dunkle Holzdecke und viele Kerzen sorgen für gedämpftes Licht in den zwei Speiseräumen. Für einen entspannten Abend in guter Gesellschaft ist das zurückhaltende Ambiente genau richtig. In der warmen Jahreszeit lockt ein Innenhof die Gäste ins Freie – weiße Wände, blaue Fensterrahmen und exotische Pflanzen lassen die Besucher fast vergessen, dass sie sich noch in Mannheim befinden.

Geschmack: Inhaber Nikolaos Chatzinikolaou steht am Holzkohlegrill und achtet darauf, dass Fleisch und Gemüse die richtige Grillzeit und die passenden Gewürze erhalten. Der Spieß mit Schweinefleisch, Angus-Roastbeef und Hackfleisch wird in einer aromatischen Barbecue-Soße serviert und ist ein Hochgenuss für die Geschmacksnerven. Gleiches gilt für das Moussaka. Der Auberginen-Auflauf, den es mit oder ohne Hackfleisch gibt, schmort so lange im Backofen, bis er fast auf der Zunge zergeht. Angerichtet wird das Essen mit Strohkartoffeln – hauchdünn geschnittene und frittierte Erdäpfel.

Wissenswertes: Das „Akropolis“, das täglich ab 18 Uhr geöffnet hat, gibt es bereits seit 64 Jahren. „Meine Eltern waren in den Nachkriegsjahren mit einem mobilen Grill auf den Märkten in der Region unterwegs. 1955 entschlossen sie sich, das Lokal zu eröffnen“, erzählt Nikolaos Chatzinikolaou. Seinen Angaben zufolge ist das Akropolis damit das älteste griechische Restaurant in Deutschland. 1972 übernahm er den elterlichen Betrieb. Sein Motto: „Wir wollen stetig besser werden, denn man lernt nie aus.“ 60 Sitzplätze stehen den Gästen im Inneren zur Verfügung. Eine Reservierung ist zu empfehlen.

Fazit: Wer ein saftiges Steak oder gehobene griechische Küche genießen will, ist im Akropolis richtigen. Die jahrzehntelange Erfahrung des Chefs und ein eingespieltes, herzliches Serviceteam sorgen dafür, dass sich der Gast nach seiner Bestellung entspannt zurücklehnen und aufs Essen freuen kann. Für die hohe Qualität ist das Preis-Leistungsverhältnis nahezu konkurrenzlos. Vor dem Essen erhält man einen leckeren Gruß aus der Küche, anschließend gibt es einen Ouzo aufs Haus. Man fühlt sich sofort wohl.

Info: Restaurant „Akropolis“, K4, 11, 68159 Mannheim, Telefon: 0621/21325, Webseite: www.akropolis1955.de