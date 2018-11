Ideen für den Süßhunger

Wer kennt es nicht? Ein spontaner Besuch kündigt sich an oder der Süßhunger meldet sich. Ein einfaches Dessert muss her. Doch es fehlt an Zeit und genügend Zutaten. Der Mannheimer Sternekoch Norbert Dobler hat zwei Ideen für den schnellen, perfekten Nachtisch zum Nachmachen. Für ein leichtes Dessert empfiehlt Dobler eine Creme aus griechischem Joghurt. „Dieser eignet sich besser für die Creme, da er einen Fettgehalt von zehn Prozent hat und sich dadurch leichter aromatisieren lässt“, sagt Dobler. Etwa mit süßen Früchten der Saison: Dafür einfach ein Kompott unter den Joghurt heben, fertig!

Warme Äpfel aus dem Ofen

Passend zum Herbst empfiehlt Norbert Dobler einen warmen und würzigen Nachtisch: den Apple Crumble. Drei Äpfel in kleine Würfel schneiden und mit Zimt und Zucker vermischen. Streusel aus 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Butter kneten.

Die Äpfel in kleine Auflauf-Förmchen geben und oben mit Streuseln und Nüssen verzieren. Im Ofen 15 Minuten goldbraun backen. Wer das Weizeneiweiß Gluten nicht verträgt, kann das Mehl durch Alternativen wie Mandel-, Reis- oder Kastanienmehl ersetzen. zyl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018