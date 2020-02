Japanischer Klassiker vegan interpretiert

Ich habe mich an die japanische Miso-Suppe gewagt. Auf Dashi, den Fischsud, habe ich als Veganerin natürlich verzichtet und dafür Gemüsebrühe verwendet. Mir hat’s super geschmeckt!

Misosuppe ist nicht nur ein Nationalgericht in Japan, sondern auch schnell und einfach zubereitet. Wichtig für den Geschmack ist die richtige Kombination der Zutaten. Für mich gehören unbedingt Chili und Ingwer hinein, um der Suppe etwas Schärfe zu verleihen, was neben dem Koriander das besondere Etwas ist – und sich dadurch von einer klassischen Gemüsesuppe abhebt.

Auf Dashi, den Fischsud, der normalerweise die Grundlage der Suppe bildet, habe ich als Veganerin verzichtet. Stattdessen kommt bei mir klassische Gemüsebrühe zum Einsatz. Die Miso-Paste sorgt natürlich auch für eine eigene Note. Seid damit anfangs lieber etwas vorsichtig, ehe die Suppe am Ende versalzen schmeckt.

Und los geht’s: 150 Gramm Soba-Nudeln nach Packungsanleitung kochen. Dann absieben, kalt abschrecken und beiseite stellen.Währenddessen eine getrocknete, rote Chili-Schote entkernen und fein hacken.

Eine drei Zentimeter frische Ingwerknolle schälen und in feine Streifen schneiden. Eine große Karotte ebenfalls schälen und schräg in Streifen schneiden. Eine Hand voll Brokkoli-Röschen abtrennen und gut waschen. 200 Gramm gebratenen Tofu in Würfel schneiden.

300 Gramm Pak Choi in kleine Stücke schneiden und zwischen Strunk und Blättern unterscheiden. Zwei Liter Gemüsebrühe zum Kochen bringen. In einem kleinen Schälchen vier Esslöffel Miso-Paste mit ein paar Löffeln Gemüsebrühe anrühren. Anschließend in die Gemüsebrühe einrühren. Nun nach und nach das Gemüse in die Brühe geben: zunächst die Chili mit dem Ingwer und den Karotten, dann die Strunk-Stücke des Pak Chois und schließlich die Brokkoli-Röschen.

Sobald das Gemüse bissfest gegart ist, die Tofu-Würfel, die gekochten Soba-Nudeln und die klein geschnittenen Pak-Choi-Blätter hinzufügen. Als Letztes zwei Bündel Enoki-Pilze auseinander zupfen und mit in die Suppe geben. Alles erhitzen und zum Schluss mit Koriander und gegebenenfalls Sojasoße oder Salz abschmecken.

