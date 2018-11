„Kirchberghäuschen“ in Bensheim: Essen mit Aussicht

Karte

Bensheim.Mit regionaler Küche ohne Chichi und mit schmackhaften kleinen Gerichten (4 bis 11 Euro) verwöhnt Eric Bulling die Gäste auf dem Kirchberg. Stammbesucher schwören auf eine ordentliche Portion Kochkäse mit Musik (aus der Odenwälder Kochkäserei) und Bauernbrot von der Bäckerei Jakob (7,30 Euro). Fleischesser sind mit einem Pärchen Bratwurst (aus der Metzgerei Schäfer in Reichenbach) mit Beilagen oder einem Kochkässchnitzel (10,30 Euro) bestens bedient. Je nach Saison bereitet das Küchenteam geräucherte Forellen und Mexiko-Kartoffeln mit Avodaco-Dip zu.

Getränke

Weintrinker bevorzugen natürlich ein Glas trockenen Kirchberg Riesling vom Fass aus dem städtischen Weingut (3,80 Euro), einen Roten Riesling (4,30 Euro) oder einen Kalkgasse Rosé. „Wir sitzen mitten drin im Wein“, kommentiert Eric Bulling die Weinberge rund ums Kirchberghäuschen. Für eine Weinprobe als „Pfiffchen“ muss man 5,90 Euro hinblättern. Die Äpfel für Apfelwein und naturtrüben Apfelsaft sind direkt vor der Haustür im Odenwald gewachsen. Wer einen Kirschwein, ein Pils oder naturtrübes Hefe vom Fass bestellt, wird ebenfalls nicht schief angesehen.

Ambiente

Wer den Anstieg zum Kirchberghäuschen geschafft hat (eine Anfahrt mit dem Auto ist nicht möglich), der genießt von der Terrasse aus auf dem „Balkon von Bensheim“ eine einmalige Aussicht in die Rheinebene, die Pfalz und – bei schönem Wetter – bis ins Elsass. Während der Freiluftsaison sind die Holzgarnituren aus massivem Eichenholz meist voll besetzt. Da heißt es Zusammenrücken! Stehplätze für den kurzen Stopp gibt’s an alten Weinfässern. Das Mobiliar im gemütlichen Gastraum ist einfach, an den Wänden hängen Bilder, Zeichnungen und Postkarten mit Kirchberg-Motiven.

Geschmack

Die Qualität macht‘s: „Wir haben keine Haute Cuisine, sondern eine gute, regionale Küche mit ausgewählten Produkten“, beschreibt Eric Bulling sein Konzept, das er von seinem Vorgänger Philipp Paul übernommen hat und erfolgreich weiterführt. Die Konsistenz des Kochkäses ist geschmeidig – nicht zu fest und nicht zu flüssig–, der Handkäs‘ schön schmelzig und die Wurst knackig und frisch. Und erst das Bauernbrot mit der krossen Kruste! Immer wieder kann man beobachten, dass übriggebliebene Scheiben in eine Serviette gepackt werden und in der Handtasche verschwinden.

Wissenswertes

Das Kirchberghäuschen ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, es ist auch gleichzeitig ein Wahrzeichen von Bensheim und steht unter Denkmalschutz. Am 2. Juni 1857 wurde es als Lusthaus eingeweiht. Bensheimer Honoratioren hatten die Idee für den Bau. Zur Einweihung mit Kanonenschüssen, Spielen und Feuerwerk wurde dann die „höhere Gesellschaft“ eingeladen. Heute geht es legerer zu. „Das Einfache gut machen“ – so lautet das Motto von Eric Bulling. Er ist gelernter Koch und Hotelbetriebswirt, hat in Sydney und im „Adlon“, Berlin, gearbeitet. Seit 2016 ist er der Chef auf dem Kirchberg.

Fazit

Das Kirchberghäuschen ist ein Ort, an dem es Leib und Seele gut geht. Allerdings muss man einigermaßen gut zu Fuß sein (durch die Kalkgasse die Weinberge hinauf oder vom Schönberger Sportplatz aus), bis man Ausblick und Gastronomie genießen kann. Während der Saison hat man dazu täglich bis spät am Abend Gelegenheit. Im Dezember und Januar wird auf Sparflamme gekocht; dann gibt’s dort nur am Wochenende am Kiosk-Ausschank Glühwein, Suppen, eine kalte Vesperplatte, Wurstsalat und Süßes.