"Kombüse" in Mannheim: Mit den Gästen per Du

Karte

Mannheim.Auf fünf Seiten führt die Karte auf, was die Küche vegan und vegetarisch bietet. Los geht’s mit drei Bowl-Gerichten, also Mahlzeiten, die in Schüsseln serviert werden. Etwa Beluga Bowl (glutenfrei): Belugalinsen, Reis, Süßkartoffeln, Rohkost, Salat, Sonnenblumenkerne und Tomatensoße (6,90 Euro). Empfehlenswert ist der Falafel-Teller (7,50 Euro), den es auch glutenfrei gibt (7,90). Die Gerichte des Tages werden auf Tafeln angepriesen. Heute gehört eine fein gewürzte Wirsingsuppe für 3,90 Euro dazu. Burritos und Wraps, Chips und Salsa runden das internationale Flair ab.

Getränke

Der Kaffee von Schwarzmahler aus Stuttgart wird laut Karte direkt gehandelt sowie biologisch angebaut. Eistee, Ingwer-Limetten-Limo sowie Black Lemonade (Schwarze Johannisbeere und Espresso) sind hausgemacht. Die Kräuter-Limo namens „Heldenpause“ stammt aus Heidelberg (2,70 Euro). Die Biere liefert die Privatbrauerei Gebr. Mayer (Ludwigshafen-Oggersheim). Die meisten Rot- und Weißweine erheben den Anspruch auf Bio-Qualität. Ihr Preis geht von 3,70 bis 4,90 Euro für 0,2 Liter. Kurze kosten zwischen zwei und 3,50 Euro, Longdrinks (0,3 Liter) fünf oder 5,50 Euro.

Ambiente

Die Wände sind in Meeresblau oder wolkigem Weiß gestrichen und mit Tattoomotiven geschmückt. Inhaber Jon Sternberg sagt dazu: „Unsere Mitarbeiter sind alle tätowiert – ich selbstverständlich auch.“ Das Mobiliar besteht aus einheitlichen Zweier- bis Sechsertischen. Die „Kombüse“ verströmt eine studentisch-alternative Atmosphäre. Dazu passt das kumpelhafte „Du“, mit dem die Kellner ihre Gäste anreden. Sternberg: „Bisher hat sich noch niemand beschwert. Wir sind ja ein Lokal, kein Feinschmeckerrestaurant.“ Die vielen Aufkleber im WC muss man nicht mögen.

Geschmack

Der Gast schmeckt, dass Kuchen und Brötchen selbst hergestellt werden. Und dass Geschmacksverstärker tabu sind. Das erlaubt Neuentdeckungen. Etwa beim Tagesgericht aus Penne, Aubergine sowie – jetzt kommt’s! – karamellisiertem Lauch. Die dem streng schmeckenden Gemüse beigegebene Süße und die leichte Würze kreieren einen wahren Genuss. Überhaupt hat der Eigengeschmack der Nahrungsmittel Vorrang. „Wir servieren so viel Bio-Lebensmittel wie möglich“, sagt Sternberg. Die Hülsenfrüchte beziehe er zum Großteil aus Hamburg, das Gemüse vom Großmarkt Mannheim.

WIssenswertes

Die „Kombüse“ ankert im Mannheimer Szeneviertel Jungbusch. Beim Bezahlen gilt als Besonderheit, dass nur Bargeld angenommen wird, also keine Karte. Homepage: www.kombuese-ma.de (die Fotos schwanken wie auf einem fahrenden Schiff). WLAN ist kostenlos, Hunde sind erlaubt. Im Sommer kann man draußen sitzen. Öffnungszeiten: Di. bis Do. 11 – 23, Fr. 11 – 1, Sa. 17 – 1 Uhr. Durchgehend warme Küche, die freitags und samstags um 24 Uhr Feierabend macht. Inhaber sind Jon Sternberg (36) und Michael Dester (38). Beiden gehört auch das „Hausboot“ in Ludwigshafen.

Fazit

Auch wenn dem Alter keine Grenzen gesetzt sind, steuert vor allem junges Publikum die „Kombüse“ an. Daher herrscht eine lockere Stimmung. Im Hintergrund läuft dezent Musik, im Vordergrund steht die einfallsreiche vegetarische oder vegane Küche. Positiv schlägt zudem zu Buche, dass kein Gericht mehr als 7,90 Euro kostet. Trotzdem schmeckt es – und die Portionen fallen so reichlich aus, dass man davon satt wird. Auch die Getränkepreise sind gedeckelt. Preis-Leistungs-Verhältnis: sehr gut.

Autor: Stephan Töngi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018