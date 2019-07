Krümel in der Schwerelosigkeit

Klingt doch himmlisch, die erste Mahlzeit im All: eine Tube mit Fleischpastete, Obstsaft und warme Piroggen mit rotem Kaviar. Das hatte der russische Kosmonaut Juri Gagarin dabei, als er am 12. April 1961 mit einer Rakete ins All flog und die Erdkugel in 108 Minuten umrundete.

Das Zeitalter der Raumfahrt hatte erst wenige Jahre zuvor begonnen: Am 4. Oktober 1957 wurde Sputnik 1, der erste künstliche Erdsatellit, von Baikonur aus auf die Reise geschickt. Bald kamen auch Flüge von Astronauten hinzu – und damit die Frage nach der geeigneten Nahrung im Weltall. Nach Kost, die auch mit den Umständen an Bord vereinbar ist. Also lieber kein Corned Beef Sandwich, wie es der US-Astronaut John Young 1965 mitgenommen hatte. Mit den herumschwebenden Brotkrümeln verärgerte er die Techniker im Kontrollzentrum.

Kulinarische Durststrecke

Der größte Knackpunkt beim Weltraumessen ist aber bis heute die Haltbarkeit. Doch zu Zeiten der Pioniere war sie der alles entscheidende Faktor – vor allem dafür, dass das Essen so wenig appetitlich aussah. Es gab Häppchen in Würfelform, zu kleinen Quadern zusammengepresste Proteine und Vitamine. Auch aß man kalte Pasten aus Tuben. Harte Kost für eine ohnehin schon entbehrungsreiche Zeit.

Heute ist die Verpflegung für Astronauten zwar gefälliger. Dennoch gleicht die Mission ins All immer noch eher einer kulinarischen Durststrecke statt einem Ausflug ins Aromen-Paradies. Allein schon deshalb, weil der menschliche Geschmackssinn in der Schwerelosigkeit meist nachzulassen scheint. Das weiß auch Romain Charles zu berichten, der am Astronautenzentrum in Köln als Crew Support Engineer arbeitet. Der Franzose kümmert sich dort um die großen logistischen Fragen des Alltags, damit die Astronauten selbst sich voll und ganz auf die Mission konzentrieren können. „Manche erzählen, dass sie da oben rein gar nichts schmecken können“, sagt er. Andere dagegen spürten kaum eine Veränderung im Vergleich zum Essen auf der Erde.

Essig statt Salz

Warum das so ist, sei nicht ganz geklärt. Wissenschaftliche Daten dazu gebe es nicht. Es könne damit zusammenhängen, sagt Romain Charles, dass das Blut, das sich normalerweise in den Beinen sammelt, in der Schwerelosigkeit nach oben wandert, weswegen Kopf und Schleimhäute anschwellen. Das führt dann zu erkältungsähnlichen Symptomen, und der Gusto verabschiedet sich.

Doch es wäre problematisch, jetzt einfach zu mehr Salz zu greifen, um die Gerichte schmackhafter zu machen. Studien zufolge fördert eine hohe Salzzufuhr nämlich den Knochenabbau. In der Schwerelosigkeit geht das eh schneller, denn Knochen und Muskeln leiden ohnehin schon durch den Mangel an Appetit und Bewegung.

Statt zu Salz greift Harald Wohlfahrt daher lieber zu Essig, „um den Speisen mehr Intensität zu geben“. Der Spitzenkoch hat bereits mehrfach in enger Abstimmung mit der Raumfahrtorganisation ESA Astronautennahrung kreiert. Auch andere Kochkünstler wie etwa Alain Ducasse haben sich dem Thema schon angenommen. Eine Herausforderung für die Feinschmecker, die zunächst einmal die strengen Vorgaben beachten müssen: Dabei geht es nicht nur um Nährstoffgehalt und Keimfreiheit, sondern auch um die Verpackung. Und dann soll das Gericht auch noch gut schmecken.

Weiterhin nicht zu unterschätzen: die richtige Konsistenz der Nahrung. „Alles muss gut gebunden sein“, sagt Harald Wohlfahrt. „Dass auf der Internationalen Raumstation ISS Flüssigkeiten herumschwirren, darf nicht sein.“ Auch getrunken wird daher nur mit Strohhalm.

Teurer Transport

Ebenso verpönt seien Zwiebelgewächse und alles, was zu Verdauungsproblemen führen kann. Schnell das Fenster aufmachen geht nun einmal nicht. „Rinderfilet: Das mag edel klingen, wird aber staubtrocken. Man muss ein Fleisch wählen, dass die Hitze aushält“, erklärt Wohlfahrt. Die Nahrung müsse so vorbereitet werden, dass sie auch ohne Kühlung mindestens zwei Jahre vor dem Verderben geschützt ist. Deshalb werde sie vorher stark erhitzt. Geschmorte Kalbsbäcken seien prädestiniert für die Reise in den Weltraum. Zu Wohlfahrts All-Menü zählt unter anderem auch Kartoffelsuppe mit Blutwurst und Zwetschgenkompott. „Aber man muss wissen: Das kommt nachher alles in die Konserve.“

Und die hätte das Projekt einmal fast zum Scheitern gebracht, wie der Koch erzählt: Die Konserven waren zu schwer, das Gewicht musste verringert werden. Denn sämtliche Lebensmittel – wie etwa auch die in den Medien viel erwähnten Dosen mit Spätzle und Maultaschen für Alexander Gerst – müssen zur ISS via Raumfrachter transportiert werden. Ein langer und teurer Weg: Der Transport von nur einem Kilo kostet mehr als 20 000 Euro.

Die Speisekarte der ISS bietet mittlerweile hunderte an Auswahlmöglichkeiten. Und lange, bevor sie ins All fliegen, wählen die Astronauten bereits ihre Tagesmenüs aus.

Doch die Möglichkeiten an Bord sind begrenzt. „Im All gibt es nur zwei Arten zu kochen“, sagt Romain Charles. Und die sind alles andere als luxuriös: Dehydrierten und gefriergetrockneten Speisen wird vor dem Essen einfach kaltes oder warmes Wasser beigefügt. Die ultrahocherhitzten Nahrungsmittel in der Konserve werden zwischen zwei Wärmeplatten gespannt und erwärmt. Das dauert eine Weile. Und natürlich, sagt Charles, „ist das nicht so frisch wie das Essen auf der Erde“.

Doch die Köche fänden „genau die richtige Balance“, zeigt sich Charles beeindruckt. „Das ist schon ganz normales Essen, nur eben für einen ganz besonderen Ort.“ Dass auch Erdenbürger im Restaurant nach „Space Food“ fragen, das habe es auch schon gegeben, sagt Wohlfahrt. Der Bitte sei er aber nicht nachgekommen. Für den Spitzenkoch gibt es da immer noch ganz große Unterschiede. Die Köche produzieren das Essen selbst nicht in Serie. So muss auch Wohlfahrt sein mühsam erarbeitetes Rezept aus der Hand geben.

Derzeit werde verstärkt daran gearbeitet, Hochkalorisches in noch kleineren Portionen anbieten zu können, sagt Charles.

Besonders für längere Aufenthalte im All bleibt die Frage nach den Nährstoffen und der Haltbarkeit entscheidend. Deshalb werden auf der ISS Salat und Tomaten angebaut – ein Experiment, das die Raumfahrer auch mit frischer Kost versorgen soll. Ebenso forscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an neuen Vitaminquellen. Zusammen mit dem Weincampus Neustadt und dem BierProjekt Landau soll etwa herausgefunden werden, ob Hefe in der Schwerelosigkeit B12 bilden kann.

Etwas für die Seele

Der Sternekoch weiß: Essen muss nicht nur satt, sondern auch Spaß machen. Das gilt auf der Erde, aber auch im All. „Es nimmt einen großen Stellenwert ein“, sagt Wohlfahrt. Für die Psyche der Raumfahrer sei gutes Essen wichtig, sagt auch Romain Charles. Essen, das die Erinnerung an die Heimat weckt. Das ist vermutlich nirgendwo so wichtig wie in den Weiten des Weltalls.

Das, was übrig bleibt, wird zurück zur Erde geschickt – kommt dort aber nie an. „Der Müll ist wirklich ein Problem“, sagt Charles – aber auch daran werde gearbeitet. Im Moment sammeln die Astronauten die Abfälle, um sie dann komprimiert in einem Container wegzuschicken. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht alles. „Wenn man also eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt“, sagt Charles, „dann ist das also vielleicht nur Müll von den Raumfahrern.“

Künftige Weltraum-Touristen dürfen sich gleich von dem Gedanken an einen schicken Restaurantbesuch im All verabschieden. Das sei nicht denkbar, sagt Wohlfahrt, da mangele es schon alleine am Feuer. „Aber Algen züchten, das könnte klappen.“ Die sind sehr reichhaltig und daher ideal – nur der Geschmack ist eben etwas gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt eben nirgends so gut wie auf der Erde.

